Monster Truck: veröffentlichen Video zum Titeltrack „Warriors“

Die Juno-Award-Gewinner Monster Truck aus Kanada melden sich in dieser Woche mit ihrem vierten Studioalbum zurück – Warriors (BMG) ist ab sofort überall im Stream verfügbar.

Insgesamt zehn neue Songs vereint das Album Warriors, das Monster Truck zusammen mit dem mehrfachen Grammy/Juno-Gewinner Eric Ratz (Arkells, Big Wreck, Billy Talent) aufgenommen haben. Klanglich bleiben sich die Kanadier wieder einmal absolut treu, indem sie durchweg auf druckvolle Gitarrenriffs setzen und ihre neueste Definition von Hard/Southern Rock präsentieren.

Auf Warriors vertreten sind auch die im Vorfeld veröffentlichten Singles Get My Things & Go, ein unglaublich wuchtig-sumpfiger Blues-Rock-Rundumschlag, der es in den kanadischen Rock-Airplay-Charts bis in die Top-3 schaffte, sowie Auftakt-Single Golden Woman, deren Vollgas-Sound ihnen zwischenzeitlich auch eine Top-10-Platzierung (#6) in den iTunes-Rockcharts sicherte. Auch der epische Instant-Grat-Vorbote Fuzz Mountain zählt zu den absoluten Highlights ihres vierten Longplayers.

Zum mitreißenden Titelsong Warriors haben Monster Truck ebenfalls jetzt das offizielle Video veröffentlicht, das unter der Regie von Evan Dennis entstand. Gedreht im Germania Club in Hamilton, Ontario, verneigt sich die Band damit visuell vor ihren persönlichen Wrestling-Heroes und legendären Fights aus den Neunzigern…

„Die Arbeit am Video zu Warriors hat unfassbar viel Spaß gemacht – wirklich alles daran war super. Evan hat die Idee, die wir ihm mitgegeben hatten, einfach perfekt umgesetzt und dabei so viel Kreativität bewiesen. Angefangen beim Timing und einzelnen Bewegungen über das animierte Intro bis hin zu den Übergängen im Stil der Neunziger – was er da eingefangen hat, ist genau dieses nostalgische Ding, das wir im Sinn hatten. Wir könnten echt nicht glücklicher sein mit dem Resultat“, kommentierte Jon Harvey von Monster Truck.

Damit verbunden wolle er auch „all den Wrestlern noch mal ein Riesenlob und ein großes Dankeschön aussprechen“, so Harvey weiter. „Das war ein richtig langer Drehtag – aber sie haben einfach bis zuletzt alles gegeben, bis alles komplett im Kasten war. So viele gute Leute, so grandiose Momente – es lief super und mündete in zufriedene Gesichter und High Fives von allen Beteiligten. Ich finde, dass man das auch sofort spürt, wenn man sich das Video anschaut. Ich würde sogar sagen, dass ich mich noch nie so gut amüsiert habe bei einem Videodreh.“

Auch Evan Dennis kommentierte den Dreh unter seiner Regie: „Bei Monster Truck ist einfach so viel körperliche Energie im Spiel, wenn sie performen – daher auch die grandiosen Bilder von der Band. Diese Bilder dann im Schnitt mit den Wrestling-Parts zusammenzubringen, das hat richtig Spaß gemacht. So ein Projekt wie dieses zeigt mir, weshalb ich die Arbeit an Musikvideos so sehr liebe – denn du kannst einfach die verrücktesten Sachen machen, neue Techniken ausprobieren, experimentieren und dabei echt viel Spaß am Set haben. Und darum geht’s doch!“

Seit dem Release ihrer gleichnamigen Debüt-EP im Jahr 2010 sind Monster Truck – aktuell zu dritt: Bassist/Sänger Jon Harvey, Gitarrist Jeremy Widerman und Keyboarder Brandon Bliss – zu einer der wichtigsten und größten Rock & Roll-Bands der kanadischen Musiklandschaft avanciert. Ihren Ruf als wuchtige Rock-Institution untermauern sie seither Jahr für Jahr mit ausgiebigen Tour-Aktivitäten und immer neuen Hits.

Obwohl sie einerseits ganz klar ihrem Sound zwischen Hard- und Southern Rock treu geblieben sind, haben sie sich doch kontinuierlich weiterentwickelt und im Verlauf der letzten 10 Jahre immer neue musikalische und inhaltliche Facetten ins Spiel gebracht. So konnten Monster Truck mit jedem ihrer drei bislang veröffentlichten Studioalbum die eigene Fanbase vergrößern und regelmäßig auch in anderen Teilen der Welt die Charts aufmischen – unter anderem auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Während sie pünktlich zum Release des vierten Albums auch ihre brandneue Website und neuen Merch gelauncht haben, führt sie die Tournee zur neuen LP vorerst exklusiv nach UK, wo sie am heutigen Freitag ihre Headline-Tour antreten. Mehr Info dazu unter www.ilovemonstertruck.com.