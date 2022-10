Scarlet Dorn: neues Album „Queen Of Broken Dreams“ veröffentlicht

Scarlet Dorn haben ihr neues Album Queen Of Broken Dreams über SPV Recordings veröffentlicht! Das neue Album enthält 12 brandneue Songs und erscheint als Limitierte Vinyl Edition, CD im Digipak sowie als Stream und Download. Das Album könnt ihr hier streamen: https://scarletdorn.lnk.to/queenofbrokendreams

Mit ihrer fesselnden Stimme versprüht Sängerin Scarlet Dorn eine Vielfalt an Emotionen, die von sanft und zart bis hin zu bedrohlich und düster reichen. Frei von Genre-Grenzen singt sich Scarlet direkt ins Herz. Von Industrial-Sounds, Rock-Balladen und elektronischen Beats nimmt die Band alle Hörer mit auf eine Reise durch komplexe menschliche Abgründe, die Welt der Hoffnung und der Trauer, aber auch direkt in die Arme des Lebens in all seiner Pracht. Scarlet Dorn verbinden dabei immer eine unglaubliche Eleganz der Dunkelheit mit einer ganz besonders einprägsamen Eingängigkeit der Songs, von denen man einfach nicht genug bekommen kann.

Queen Of Broken Dreams Tracklist

1. Falling

2. Born To Suffer

3. Queen Of Broken Dreams

4. Your Highness

5. A Light That Blinds The Truth

6. Meteor

7. Unstill Life

8. When You See Me Again

9. Love Wasn’t Made For Me

10. What Are We To Do

11. Tonight

12. A Million Miles Away

Scarlet Dorn wurden 2016 von den Produzenten Chris Harms und Benjamin Lawrenz, zusammen mit der Sängerin Scarlet Dorn ins Leben gerufen. Durch die Veröffentlichung der Alben Lack Of Light und Blood Red Bouquet sowie durch Touren mit Band wie Within Temptation, Joachim Witt, Letzte Instanz und Lord Of The Lost haben sich Scarlet Dorn bereits eine treue Followergemeinde erschaffen können.

Scarlet Dorn Live + Special Guest für Lord Of The Lost

06.10.22 DE – Nürnberg, Hirsch

07.10.22 DE – Stuttgart, LKA-Longhorn

08.10.22 DE – Köln, Essigfabrik

12.10.22 HU – Budapest, Barba Negra

14.10.22 AT – Wien, Szene

15.10.22 DE – München, Backstage

20.10.22 DE – Frankfurt, Batschkapp

21.10.22 DE – Leipzig, Täubchenthal

22.10.22 DE – Hannover, Pavillon

27.10.22 DE – Berlin, Columbia Theater

28.10.22 CZ – Prague, Club Storm

29.10.22 PL – Warsaw, Hydrozagadka

02.11.22 DE – Bochum, Zeche

03.11.22 FR – Paris, Petit Bain

04.11.22 FR – Lyon, CCO

05.11.22 ES – Barcelona, Salamandra

06.11.22 ES – Madrid, Mon

09.11.22 IT – Milan, Legend Club

10.11.22 CH – Pratteln, Z7

11.11.22 DE – Kaiserslautern, Kammgarn

12.11.22 DE – Herford, X

Line-Up:

Scarlet Dorn – Gesang

Bengt Jaeschke – Gitarre, Backing Vocals

Benjamin Mundigler – Bass, Backing Vocals

Gared Dirge – Piano

Henrik Petschull – Schlagzeug

