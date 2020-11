Scarlet Dorn: bringen am 27.11.2020 ihre Vorabsingle „Scorched By A Flame So Dark” zum neuen Album raus

Scarlet Dorn melden sich zurück mit ihrem zweiten Album Blood Red Bouquet. Im Jahre 2016 als Feature eines Lord Of The Lost Songs zum ersten Mal in Erscheinung getreten, trat Sängerin Scarlet mit ihrer Band in den folgenden Monaten und Jahren unvermeidbar immer wieder auf den Spielplan der dunkelbunten Musikszene. Nicht nur durch die Veröffentlichung des Debütalbums Lack Of Light im Jahre 2018, auch durch unermüdliches Touren, u.a. mit Within Temptation, Joachim Witt, Letzte Instanz und eben auch Lord Of The Lost.

Wie schon auf dem Debüt bewegt sich das Zweitwerk des Quintetts auf seinen insgesamt 13 neuen Songs zwischen Darkrock und Pop, mit Einflüssen aus klassischer sowie elektronischer Musik, wobei Blood Red Bouquet in der Summe treibender, härter und noch emotionaler ausfällt.

Eines der Highlights des Albums ist definitiv das Duett Proud & Strong mit Szene-Urgestein Sven Friedrich (Solar Fake, Zeraphine, Dreadful Shadows) – eine schönere Verschmelzung aus diesen zwei warmen, bewegenden und unverkennbaren Stimmen hätte man sich nicht aussuchen können.

Auch Blood Red Bouquet wurde produziert in den legendären Chameleon Studios in Hamburg und während das neue Album den Weg in die Regale, Download- und Streaming-Plattformen findet, befindet sich die Band bereits im Songwriting für den nächsten kreativen Output.

Zunächst aber geht es erst mal auf emotionale Achterbahnfahrt mit Blood Red Bouquet, die dazugehörigen Tourdaten für 2021 folgen in Kürze…