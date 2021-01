AC/DC: erobern zum Jahresbeginn die Chartspitze zurück

Die ersten Spitzenreiter im neuen Jahr sind fünf alte Bekannte: Mit Power Up landeten AC/DC nicht nur das erfolgreichste Album 2020, sondern führen nun auch die 2021er-Premieren-Auswertung der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an. Die Rock-Legenden verdrängen Helene Fischer (Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente (Vol. 1)) an die zweite Stelle und feiern bereits ihre fünfte Nummer-eins-Woche. Weitere Top-Positionen sichern sich Kerstin Ott (Ich Muss Dir Was Sagen, drei), Metallica (S&M 2, vier) sowie Paul McCartney (McCartney III, fünf).

Die einzigen beiden Neuzugänge heißen Fernando Express (Das Beste Zum 50. Jubiläum) und Inka Bause (Lebenslieder) – und steuern die zweite Hälfte der Top 100 an. Während die baden-württembergische Band an die 78. Stelle schnellt, debütiert die Sängerin/Moderatorin/Schauspielerin auf Rang 88. Hohe Wiedereinstiege gelingen u. a. Pink Floyd-Gründungsmitglied Roger Waters (Us + Them, acht), Schlagerinterpretin Daniela Alfinito (Die Große Jubiläums-Edition, 14) sowie der Giraffenaffen Box (18).

Im Single-Ranking muss sich Apache 207 keine Angst einjagen lassen, denn sein achter Nummer-eins-Hit ist nun offiziell in Stein gemeißelt. Der Erfolgs-Rapper setzt sich mit deutlichem Vorsprung gegen Ufo361 & Bonez MC (7) und Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode (Jerusalema) durch, die Silber und Bronze einheimsen. Die durch den Wegfall der Weihnachtssongs bedingte große Anzahl an frei gewordenen Re-Entry-Plätzen nutzen Twocolors (Lovefool, 21) am besten aus.

