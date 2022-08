Scarlet Dorn: veröffentlichen neue Single „Born To Suffer“

Die Darkrock-Band Scarlet Dorn legt mit Born To Suffer eine neue Single, samt Musikvideo, vor. Born To Suffer ist die dritte Auskopplung aus dem neuen Studioalbum Queen Of Broken Dreams, das am 30.09.2022 über SPV Recordings erscheint. Queen Of Broken Dreams enthält 12 brandneue Songs und erscheint als Limitierte Vinyl Edition, CD im Digipak sowie als Stream und Download.

Seht das Video hier:

Streamt Born To Suffer hier https://scarletdorn.lnk.to/queenofbrokendreams

Scarlet Dorn verbinden die Eleganz der Dunkelheit mit der Eingängigkeit des Pop. Frei von Genre-Grenzen singt sich Scarlet direkt ins Herz des Zuhörers. Mit Industrial-Sounds, Rock-Balladen und elektronischen Beats nimmt die Band den Hörer mit auf eine Reise durch komplexe menschliche Abgründe, die Welt der Hoffnung und der Trauer, aber auch direkt in die Arme des Lebens in all seiner Pracht. Mit ihrer fesselnden Stimme versprüht Sängerin Scarlet Dorn eine Vielfalt an Emotionen, die von sanft und zart bis hin zu bedrohlich und düster reichen.