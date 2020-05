Black Stone Cherry & Monster Truck Join Forces: The Cherry Truck Band Web Series – Live ab 13. Mai 2020 – 22 Uhr

The Cherry Truck Band Web Series – Schau Dir beide Bands an wie sie LIVE gemeinsam einen Song komponieren!

Erste Episode am Mittwoch, 13. Mai 2020 – 22 Uhr hier: www.facebook.com/blackstonecherry/

Stay Home. Stay Safe. Love Music.

Black Stone Cherry und Monster Truck haben sich zusammen getan um mit The Cherry Truck Band eine neue Webserie zu starten. Die erste Episode startet live am Mittwoch, 13. Mai um 22:00 Uhr HERE

Fans bekommen die Möglichkeit aus erster Hand zu sehen wie in der Zusammenarbeit ein gemeinsamer Song geschrieben wird. Ein einzigartiger Einblick in den kreativen Prozess des Songwritings.

Die Idee entstand vor etwas über einer Woche während der Cherry Chat Episode mit Monster Truck Sänger und Bassist Jon ‘Marv’ Harvey. “Wir freuen uns sehr wieder mit den Riff-Liebhabern von Monster Truck zusammen zu sein – auch wenn es nur via Internet ist”, so die Jungs aus Kentucky. “Ein Song mit einer anderen Band zu schreiben während der gesamte Prozess live im Internet verfolgt werden kann, hat vorher noch keine Band gemacht. Wir sind gespannt was passieren wird! Laßt uns die Cherry Truck Band entfesseln!”

Marv von Monster Truck fügt hinzu: “Wir sind schon sehr gespannt was passiert, wenn BSC unsere Kooperations-Kirsche essen! Haha! Im Ernst – ich kann es kaum erwarten richtigen Rock’n’Roll zu schreiben. Wenn es ein Knaller wird, werden die Leute diese Melodie für den Rest ihres Lebens singen.”

Zu sehen ist die Web Serie jeden Mittwoch ab 22:00 Uhr auf den Facebook Seiten beider Bands.

In der virtuellen Happy Hour Cherry Chat sprechen die Jungs mit verschiedenen Bands über unterschiedliche Themen. In Episode 1 unterhalten sich Chris, Ben, Jon und John-Fred mit ihren Freunden von Halestorm, wie sie Songs während der Quarantäne schreiben, Tour Träume und Tour Streiche die man sich so spielt. Mit der Band Theory Of A Deadman ging es darum wie man sich kennengelernt hat und wie sie allgemein mit der jetzigen Situation umgehen. In der besagten Episode 3 traf man dann auf Jon von Monster Truck und die Idee der Zusammenarbeit wurde geboren. Und wenn ihr euch immer mal gefragt habt, was so nach der Show Backstage passiert, dann kann man in Episode 4 im Gespräch mit Alter Bridge einen guten Einblick bekommen.

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Mehr über Black Stone Cherry findest Du hier:

Website

Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Spotify

Und mehr über Monster Truck hier:

Website

Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Spotify