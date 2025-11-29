Black Stone Cherry: kündigen Deutschland-Tourdaten für 2026 an

Die aus Kentucky, USA, stammende Band Black Stone Cherry hat eine sechzehn Tage dauernde Tournee durch Europa angekündigt.

Die Tour führt durch Deutschland (Stuttgart, Berlin, München, Frankfurt, Bochum, Hamburg, Köln), Polen (Warschau), die Tschechische Republik (Prag), Ungarn (Budapest), Österreich (Wien), die Schweiz (Bern), Frankreich (Paris), Belgien (Leuven) und die Niederlande (Breda, Groningen). Tickets sind hier erhältlich.

Über die Tour sagt die Band: „Wir können es kaum erwarten, nach Europa zurückzukehren und mit all unseren Cherry Heads in so vielen verschiedenen Ländern zu feiern! Tourneen in Übersee sind für uns immer ein aufregendes Erlebnis, und wir werden auf jeden Fall unsere Energie und gute Laune mit zu jedem Tourstopp bringen! Außerdem gibt es neue Musik!! Wir lieben euch und sehen uns bald!!“

Black Stone Cherry sind wieder auf Tour, tun das, was sie am besten können, und bereisen derzeit die USA. Neben Songs aus ihrem hochkarätigen Backkatalog spielen sie auch Songs aus ihrer noch unveröffentlichten aktuellen EP Celebrate, die am 6. März 2026 erscheinen wird.

Kürzlich veröffentlichten sie das Video zum Titelsong Celebrate, der den herzerwärmenden Ratschlag vermittelt, „jede Kleinigkeit im Leben zu feiern, auch wenn es nur darum geht, den Tag zu überstehen“, so die Band.

Das Video zu Neon Eyes begleitet die Band an einem typischen Tag auf Tour, als sie zu ihrem atemberaubenden Headliner-Auftritt beim Maid Of Stone Festival 2025 in Großbritannien ankommen – ein Vorgeschmack auf das, was Sie auf ihrer Tour 2026 erwarten können.

Celebrate wurde von der Band selbst produziert und ist eine EP voller Kontraste. Von einem verträumten, Nirvana-angehauchten Grunge-Song zum Mitsingen (I’m Fine) über persönlichen Herzschmerz (Deep) bis hin zu einer überraschenden Coverversion des Simple-Minds-Klassikers Don’t You (Forget About Me) mit Gastgesang von Tyler Connolly (Theory Of A Deadman), einem alten Freund von Black Stone.

Black Stone Cherry – The Celebrate Tour 2026

10.09. – Longhorn, Stuttgart

12.09. – Huxley’s Neue Welt, Berlin

13.09. – Progresja, Warschau, Polen

15.09. – Meetfactory, Prag, Tschechien

16.09. – Dürer Kert, Budapest – Ungarn

17.09. – Simm City, Wien – Österreich

19.09. – Backstage Werk, München

20.09. – Mühle Hunziken, Bern – Schweiz

22.09. – Batschkapp, Frankfurt

23.09. – Alhambra, Paris – Frankreich

25.09. – Het Depot, Leuven – Belgien

26.09. – Matrix – Bochum

27.09. – Mezz, Breda – Niederlande

29.09. – Markthalle – Hamburg

30.09. – Essigfabrik, Köln

02.10. – Oosterpoort, Groningen – Niederlande