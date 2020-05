Rock Im Park – Rock Am Ring: Umtausch von Festivaltickets startet

Fans der abgesagten Jubiläumsausgaben von Rock Im Park und Rock Am Ring können ab sofort ihre Festivaltickets auf 2021 übertragen lassen. Über eine Onlineplattform lassen sich die Rückerstattungen in Form eines Umtauschs unkompliziert in wenigen Schritten bestätigen. Die nächste Edition der Zwillingsfestivals in Nürnberg und am Nürburgring findet vom 11.-13. Juni 2021 statt.

Als Dankeschön erhalten die Nutzer des aktuellen Angebots ein Park- bzw. Ringrocker-Treuepaket u.a. mit einem exklusiven Jubiläums-Basecap.

Baldmöglichst werden weitere Optionen für Ticketkäufer bekanntgegeben, die sich noch nicht zu einer Teilnahme im nächsten Jahr entschlossen haben. Informationen zum Line-Up und Vorverkaufsstart 2021 sind in Vorbereitung. Die Organisatoren danken allen Festivalfans ausdrücklich für ihre Geduld, Unterstützung und ihr Verständnis.

Im Sommer nächsten Jahres werden 175.000 Festivalliebhaber dann 26 Jahre Rock Im Park und 36 Jahre Rock Am Ring feiern und der Geschichte der Zwillingsfestivals in der Zeit nach dem Ausnahmezustand ein weiteres, emotionales Kapitel hinzufügen.

Weitere detaillierte Informationen rund um Rock Im Park und Rock Am Ring sowie den Ticketumtausch und Rückerstattungen finden sich unter www.rock-im-park.com und www.rock-am-ring.com.