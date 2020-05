Bambi Galore präsentiert: Rezet am 30.05.2020

Eigentlich sollte am 30.05. das Konzert mit Tankard, Rezet und Empiresfall stattfinden. Da dieses leider auf 2021 verschoben wurde und Rezet trotzdem Bock hatten, werden sie an diesem Tag ein Streamingkonzert live aus dem Kronensaal spielen!

Am 30.05.2020 um 21:00 Uhr geht es hier los: Klick

Rezet kommen aus Schleswig und spielen Speed/Thrash Metal. Das aktuelle Line-Up sind Ricky Wagner (Lead Guitar, Vocals), Bastian Santen (Drums, Back-Up Vocals), Bjarne Otto (Bass Guitar, Back-Up Vocals) und Heiko Musolf (Lead Guitar, Back-Up Vocals).

Die Band wurde im Jahr 2003 von Sänger und Gitarrist Richard Wagner und Gitarrist Thorben Schulz gegründet. In den Folgejahren veröffentlichte die Band einige Demos, wobei die Besetzung häufig wechselte. Im Februar 2008 erschien die EP Toxic Avenger. Nach der Veröffentlichung folgten Auftritte zusammen mit Bands wie Tankard, Flotsam And Jetsam, Steelwing oder Skull Fist. Während einer Tour gemeinsam mit Enforcer Anfang 2009, unterzeichneten Rezet einen Vertrag mit Iron Kodex Records.

Das Debütalbum Have Gun, Will Travel erschien im Juli 2010. Es folgten einige Touren durch Europa mit Auftritten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und der Schweiz. In den Jahren 2009 und 2010 spielten Rezet auf dem Wacken Open Air, 2011 auf dem Headbangers Open Air in Brande-Hörnerkirchen.

Das zweite Album Civic Nightmares erschien am 30.03.2012 über Twilight Distribution und es folgten Touren durch Europa. Am 22.02.2019 erschien das letzte Langeisen mit Namen Deal With It! via Metalville/Rough Trade.