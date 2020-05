Long Distance Calling: Janosch Rathmer und Jan Hoffmann starten Podcast „Lachend In Die Kreissäge“

Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Janosch Rathmer und Jan Hoffmann spielen seit vielen Jahren zusammen in der Band Long Distance Calling und haben gemeinsam viel erlebt. Neben Erfolgserlebnissen gehören dazu natürlich auch Situationen, in denen ein Plan mal nicht funktioniert hat. Darüber kann man sich ärgern, oder man versucht daraus zu lernen. Über genau solche Situationen sprechen Janosch und Jan miteinander und mit anderen Gästen. Es wird also spannend, welche Leichen so alle im Keller liegen. Aber keine Sorge: unterhaltsam wird es auch, denn es gibt sicher die eine oder andere Anekdote zu erzählen!

„Wir tragen diese Idee schon lange mit uns herum. Endlich haben wir die Zeit gefunden, das Projekt in die Tat umzusetzen. Hier ist die erste Folge von Lachend In Die Kreissäge und wir hoffen, ihr habt damit genau so viel Spaß wie wir. Wir sind sicher nicht die ersten im Podcast Universum, aber sicher auch nicht die letzten. Wir haben das Gefühl, mit der Idee dahinter eine spannende Lücke zu füllen, und laden euch herzlich ein, ab sofort wöchentlich ein wenig Quality Time mit uns und unseren Gästen zu verbringen!“

Hier geht’s direkt zum Podcast: https://lidkpodcast.podigee.io

Außerdem findet ihr Lachend In Die Kreissäge – Der Podcast natürlich auch bei Spotify, Apple, Deezer, etc.

Lachend In Die Kreissäge online:

http://instagram.com/lachendindiekreissaege_podcast

https://www.facebook.com/lidkpodcast

Email: lidkpodcast@gmail.com