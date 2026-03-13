Long Distance Calling: veröffentlichen zweite Single „The Spiral“ vom kommenden Studioalbum

Nachdem Long Distance Calling mit der ersten Single A Secret Place eindrucksvoll das Tor zu ihrem neuen Album The Phantom Void geöffnet haben, setzt die Band ihre Reise in die Dunkelheit des kommenden Werks mit der zweiten Single The Spiral fort.

Mit The Spiral vertiefen Long Distance Calling die klangliche und konzeptionelle Welt, die sie für The Phantom Void erschaffen haben. Während A Secret Place das narrative Fundament mit einer angespannten, filmischen Atmosphäre legte, zieht The Spiral die Hörerinnen und Hörer noch tiefer in den multidimensionalen Kern des Albums.

Der Track beginnt mit einer geheimnisvollen, sphärischen Klanglandschaft. Ein Schweben durch den Weltraum, ein Zustand zwischen den Dimensionen. Ein fragiler Moment der Stille bis dieser plötzlich und unaufhaltsam zerbricht. The Spiral entfaltet sich in einer massiven, unkontrollierbaren Welle aus schweren Riffs und treibender Energie und erzeugt das Gefühl, in einen Strudel gezogen zu werden, ohne Orientierung, ohne Möglichkeit zur Flucht. Die dynamische Entwicklung, von schwebender Leichtigkeit bis zu überwältigender Intensität, zeigt Long Distance Calling in ihrer fokussiertesten, eindringlichsten und erzählerisch kraftvollsten Form.

Das begleitende visuelle Kapitel führt die miteinander verbundenen Handlungsstränge weiter, die bereits mit dem Video zu A Secret Place begonnen wurden. Beschrieben als „das kürzeste, härteste und stärkste Album ihrer Karriere“, führt The Phantom Void den Sound und die Idee der Band konsequent weiter.