The Pogues: kündigen „Play The Hits“-Tour 2026 an

Nach erfolgreichen Jubiläumstourneen durch Großbritannien und Nordamerika gehen The Pogues im Herbst und Winter 2026 erneut auf Tour – mit vier Terminen in Deutschland.

The Pogues werden all ihre Hits auffahren – die ausgelassenen, mitreißenden Hymnen und die ergreifenden Lieder über Liebe und Verlust. Und das stets mit dieser Leidenschaft, die diese Band über all die Jahre auszeichnet – ganz egal wie düster die Zeiten sind.

Die Gründungsmitglieder James Fearnley, Jem Finer und Spider Stacy bilden das Gerüst der Band. Die drei werden von einer erlesenen Auswahl an Gastmusikerinnen und -musikern sowie Sängerinnen und Sängern begleitet. Unter ihnen einige der herausragendsten Vertreter der aktuellen Generation irischer Künstlerinnen und Künstler.

Gemeinsam bringen sie die Songs von The Pogues auf die Bühne – dieses einflussreiche und inspirierende Repertoire, das in der kreativen Hochphase der 1980er-Jahre seinen Ursprung hat – und erfüllen sie mit neuem Leben.

The Pogues über diese Tour: „After the incredible reaction to our recent anniversary shows, we wanted to take the celebration even further – we hope you’ll come along, it will most definitely be worth it.“

Der Vorverkauf beginnt am 17.03.2026 um 11:00 Uhr exklusiv auf eventim.de. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 23.03.2026 um 11:00 Uhr.

The Pogues – Play The Hits

19.11.2026 Berlin, Tempodrom

20.11.2026 München, Kesselhaus

21.11.2026 Düsseldorf, Stahlwerk

23.11.2026 Hamburg, Grosse Freiheit 36