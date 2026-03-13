Spidergawd: starten ihre Deutschland- und Europa-Tour 2026

Die norwegische Rockband Spidergawd kehrt 2026 endlich wieder auf die Bühne zurück und bringt ihren unverwechselbaren Mix aus Hard Rock, Classic Rock und psychedelischen Einflüssen auf zahlreiche Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Shows, treibenden Riffs und den markanten Einsatz von Saxofon, gehören Spidergawd seit Jahren zu den spannendsten Bands der europäischen Rockszene.

Mit neuen Songs im Gepäck und einer Setlist, die sowohl aktuelles Material als auch Fan-Favoriten umfasst, dürfen sich Besucher auf intensive, schweißtreibende Konzertabende freuen. Die Tour startet Mitte März in Münster und führt die Band durch zahlreiche deutsche Städte, bevor sie im April ihre Reise durch weitere europäische Locations fortsetzt.

Spidergawd – Tour 2026

15.03.2026 – Münster – Sputnikhalle

17.03.2026 – Köln – Gebäude 9

18.03.2026 – Stuttgart – Im Wizemann

19.03.2026 – München – Strom

20.03.2026 – Aschaffenburg – Colos-Saal

21.03.2026 – Fulda – Kreuz

16.04.2026 – Kiel – Pumpe

17.04.2026 – Berlin – Gretchen

18.04.2026 – Leipzig – UT Connewitz

19.04.2026 – Wien – Szene

21.04.2026 – Winterthur – Gaswerk

22.04.2026 – Lindau – Club Vaudeville

23.04.2026 – Nürnberg – Hirsch

24.04.2026 – Hannover – Musikzentrum

25.04.2026 – Hamburg – Grünspan

Fans von kraftvollem, handgemachtem Rock sollten sich diese Tour nicht entgehen lassen – Spidergawd sind vor allem live eine Wucht und garantieren Konzerte voller Energie, Groove und nordischer Rock-Attitüde.