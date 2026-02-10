Long Distance Calling: kündigen mit Single/Video „A Secret Place“ ihr neues Studioalbum an

Long Distance Calling melden sich mit neuer Musik zurück und eröffnen ein neues Kapitel ihrer Bandgeschichte: Am Freitag erschien mit A Secret Place die erste Single inklusive Video aus dem kommenden Studioalbum The Phantom Void, das am 10. April 2026 veröffentlicht wird. Der Album-Vorverkauf startet ab sofort.

„Das kürzeste, härteste und beste Album ihrer Karriere“

A Secret Place markiert den Auftakt zu einem außergewöhnlichen audiovisuellen Projekt. Der Song ist Teil eines in sich geschlossenen Albumkonzepts, das vollständig instrumental bleibt und dennoch eine eindringliche Geschichte erzählt: düster, cineastisch und emotional verdichtet. Musikalisch verbinden Long Distance Calling einmal mehr massive Soundwände mit feinen Details, treibenden Grooves und einer starken dramaturgischen Entwicklung – konzentrierter und direkter als je zuvor.

Das begleitende Video ist zugleich der erste Teil, welcher sich über mehrere Veröffentlichungen entfalten wird. Die visuellen Elemente greifen die zentrale Thematik von The Phantom Void auf: Albträume, Wiederholungen, das Gefühl einer unsichtbaren Bedrohung. Musik und Bild sind dabei untrennbar miteinander verbunden und erweitern das Album um eine zusätzliche erzählerische Ebene.

The Phantom Void umfasst sieben Tracks und gilt als eines der fokussiertesten und stärksten Werke ihrer Karriere. Es ist zugleich das Studioalbum zum 20-jährigen Bandjubiläum von Long Distance Calling und zeigt die Band auf dem kreativen Höhepunkt ihres Schaffens: instrumental, imposant, kurzweilig – und dennoch voller Tiefe.

The Phantom Void Tracklist:

1. Mare

2. The Spiral

3. A Secret Place

4. Nocturnal

5. Phantom Void

6. Shattered

7. Sinister Companion

Das Album erscheint in mehreren Formaten:

– 1LP Black Gatefold Heavyweight 180g

– 1LP Pearl Flip / Dawn Gatefold Heavyweight 140g

– 1LP Glow In The Dark Gatefold Heavyweight 180g

– CD Digisleeve mit Booklet

Die Erstauflage aller Formate ist mit einem geprägten Logo und fluoreszierenden Highlights veredelt.

Long Distance Calling sind:

David Jordan – Gitarre

Florian Füntmann – Gitarre

Jan Hoffmann – Bass

Janosch Rathmer – Schlagzeug