Amaranthe: veröffentlichen neue Single & Musikvideo “Chaos Theory”

Die innovativen Modern-Metal-Pioniere Amaranthe haben ihre neue Single und ihr neues Video Chaos Theory veröffentlicht.

Nachdem sie auf der ersten Etappe ihrer gemeinsamen Headliner-Tournee mit Epica, begleitet von Charlotte Wessels, die Bühnen Europas erobert haben, melden sich Amaranthe nun mit einem musikalischen Statement zurück, das ihren genreübergreifenden Sound noch weiter vorantreibt.

Chaos Theory ist eine mitreißende Fusion aus hochoktanigen Riffs, eingängigen Melodien und elektrisierender Energie – ein Track, der den unermüdlichen Innovationsdrang der Band unterstreicht, während sie ihrem charakteristischen kraftvollen Mix aus Pop und Metal treu bleibt.

AmAmaranthe aranthe sagen:

“Chaos Theory is about embracing the unpredictability of life and finding strength in the storm. We poured everything we’ve got into this track — it’s fast, it’s loud, and it’s pure Amaranthe at its most electrifying!”

Nach einer erfolgreichen ersten Etappe ihrer Europa-Tournee mit Epica und Charlotte Wessels bereitet sich die Band bereits auf die Fortsetzung ihrer Reise vor. Die zweite Etappe der Co-Headliner-Tournee beginnt in Kürze. Hier die Termine:

Arcane Dimension Tour:

06.03.2026 Hamburg (Germany) – Inselpark Arena

07.03.2026 Leipzig (Germany) – Haus Auensee

08.03.2026 Berlin (Germany) – Columbiahalle

10.03.2026 Copenhagen (Denmark) – Poolen

11.03.2026 Stockholm (Sweden) – Fallan

13.03.2026 Oulu (Finland) – Tapahtumakeskus Tullisali

14.03.2026 Helsinki (Finland) – Black Box

15.03.2026 Tallinn (Estonia) – Helitehas

17.03.2026 Warsaw (Poland) – Arena Torwar

18.03.2026 Vienna (Austria) – Gasometer

20.03.2026 Budapest (Hungary) – Barba Negra

21.03.2026 Prague (Czech Republic) – Forum Karlín

22.03.2026 Frankfurt am Main (Germany) – Jahrhunderthalle

Latin America Tour 2026:

22.04.2026 Santiago (Chile) – Teatro Cariola

24.04.2026 Buenos Aires (Argentina) – El Teatrito

26.04.2026 São Paulo (Brazil) – Bangers Open Air Brasil

28.04.2026 Lima (Peru) – Centro de Convenciones / Teatro Leguía

30.04.2026 Ciudad de México (Mexico) – Circo Volador

Mit Chaos Theory beweisen Amaranthe einmal mehr, warum sie zu den dynamischsten und zukunftsweisendsten Vertretern des modernen Metal gehören – alte und neue Fans sollten sich auf keinen Fall entgehen lassen, was als Nächstes kommt.

Amaranthe Line-Up:

Elize Ryd – Vocals

Nils Molin – Vocals

Mikael Sehlin – Vocals

Olof Mörck – Guitars, Keyboards

Johan Andreassen – Bass

Morten Løwe Sørensen – Drums