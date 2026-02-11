Francis Rossi – The Accidental

Francis Dominic Nicholas Michael Rossi ist vor allem als Gitarrist, Sänger und prägende Persönlichkeit der britischen Rockband Status Quo bekannt. Seit Jahrzehnten steht sein Name für geradlinigen Rocksound, eingängige Riffs und eine markante Stimme, die die Band international berühmt gemacht hat. Der im Mai 1949 in London geborene Künstler verfolgt neben seiner Arbeit mit Status Quo immer wieder eigene musikalische Wege in Solo­projekten. Mit seinem fünften Soloalbum The Accidental, das am 30.01.2026 bei earMusic erschienen ist, zeigt er erneut eine persönlichere Seite seines künstlerischen Schaffens. Das Album hat eine Laufzeit von 55 Minuten und bewegt sich stilistisch im Rock, bleibt dabei aber offener und vielseitiger als viele seiner Arbeiten mit der Band.

Ein persönlicher Blick auf den Rockmusiker jenseits von Status Quo

The Accidental steht sinnbildlich für Rossis Fähigkeit, auch nach Jahrzehnten im Musikgeschäft neue Impulse zu setzen und seine musikalische Handschrift weiterzuentwickeln. Während er bei Status Quo für den klassischen, energiegeladenen Boogie-Rock steht, erlaubt ihm sein Solo­werk, andere Facetten seines Songwritings, seiner Stimme und seines Gitarrenspiels in den Vordergrund zu rücken. Feine Rocknoten dringen in die Ohren, aber auch Blues-Elemente bereichern das Album. Locker groovt Much Better, der Opener, aus der Anlage. Die Scheibe kann man in allen Lebenslagen aufdrehen. Dabei besticht die Scheibe durch ihre ruhige und harmonische Ader. Bedacht, gar progressiv zeigen sich Go Man Go und Back On Our Home Ground. Status-Quo-Handschriften werden trotzdem deutlich. Francis kann seine Karriere auf The Accidental nicht leugnen, ohne den eigenen Weg als Künstler zu finden. Der Abstand zu Status Quo ist mal größer, mal geringer, und so lebt die Scheibe von Push Comes To Shove oder auch Something In The Air (Stormy Weather). Letzterer ist mein persönlicher Höhepunkt und zündet sofort. Das Studioalbum ist ansonsten auf einem durch die Bank weg hohen Niveau und dürfte allen Fans des Sängers auf Anhieb gefallen.

