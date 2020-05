Honey Lung: neues Musikvideo und Stream zum Song „Big“

Honey Lung veröffentlichen mit Big ihre bereits dritte Single aus der Debut-EP Post Motorcade Music, die am 29. Mai 2020 digital auf Big Scary Monsters veröffentlicht wird.

Neben dem Stream gibt es auch ein Video zum Song, das ihr hier begutachten könnt:

„Das Musikvideo besteht aus Filmaufnahmen, die während der Touren in den vergangenen 3 Jahren auf insgesamt 3 verschiedenen Kontinenten entstanden sind. Ziemlich emotionale Sache also, vorallem in Zeiten wie diesen“, so die Band zum neuen Musikvideo. Big sei „ein Song für alle, die eine schwierige Zeit durchmachen – er bedeutet uns sehr viel.“

Honey Lung aus London sind das neueste Signing des UK-Labels Big Scary Monsters.

Kennengelernt haben sich Honey Lung ganz altmodisch über ein Online-Musikergesuch: „Suche nach Gleichgesinnten für die Erschaffungs einer akustischen Hölle“ – Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten. Nach gemeinsamen Touren mit Jaws oder Basement steht nun neue Musik ins Haus.

Honey Lung – Post Motorcade Music-EP

VÖ: 29.05.2020