Fury In The Slaughterhouse: Preview zu kommenden Veröffentlichung

In weniger als einem Monat erscheint Hope, das neue Studioalbum von Fury In The Slaughterhouse. Es ist die zweite Platte der Hannoveraner Rockband nach dem großen Comeback 2021 mit dem Album Now. Heute erscheint mit Don’t Give Up der letzte musikalische Vorgeschmackt, am Samstag beginnt die große Open Air Tour der Band!

Sänger Kai Wingenfelder zum Song: „Es gibt so Momente, da läuft einfach nichts. Da hat man das Gefühl, die ganze Welt ist gegen einen, oder egal was man tut, es ist falsch und man ist chancenlos! Nach den letzten Jahren mit Corona, Homeoffice gefolgt vom Ukraine-Krieg und den ganzen schlechten Nachrichten die uns täglich um die Ohren gehauen werden, war es Zeit für ein wenig Wasser unter‘m Kiel, ein wenig „Wir sind nicht allein“, eine kleine Durchhalteparole. Das, nicht mehr, aber auch nicht weniger ist „Don’t Give Up“, unsere neue Single die ab heute überall gestreamt werden kann. Deswegen ist er auch der Titelsong unserer NGO-Kampagne #HoffnungVerändertAlles – Wir können nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen bleiben, wir müssen uns bewegen!“

Hope – Open Airs 2023