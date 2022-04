Fjørt: Ein Tag. Alle Platten. Zwei Städte. Acht Konzerte.

gründeten sich Anfang 2012 im dunklen, etwas klammenzu Aachen; als Ventil für alles, was zu viel und zu wenig in einem ist, was raus muss. Die Zusammenkunft von gletscherartigem Postrock mit gallenden Texten verschmilzt schnell zu einer Musik, die zum Hineinfallen einlädt.Schon im November 2012 erscheint mitviader erste Output der Gruppe. Dazu spielt das Trio fast einhundert Konzerte zumeist in selbst verwalteten Räumen, organisiert von lokalen Konzertgruppen.Mit dem ersten Album(2014) wird das Überlaute in Bahnen gelenkt, aber nicht gebändigt. Die Band spielt sich weiter fort, eben nur nicht von sich selbst und wird damit zum geschätzten Gast, egal wo und welche Person man fragt.Zwei Jahre später folgt der Labelwechsel vonin die Besenkammer vom, wo im Januar 2016 das Albumerscheint. Obwohl maximal kantig in Klang und Wort, erscheinen immer mehr Besucher*innen zu den Konzerten vonSchon Ende 2017 folgt das Albumund setzt allem noch einmal die schiefe Krone auf. Obwohl bei der dazugehörigen Konzertreise mancherorts bereits 500 Tickets für ihre Konzerte verkauft werden, bleibt eins gewiss: Das ist die gleiche Gruppe, die das Gleiche macht, wie am Tag ihrer Gründung. Ventile aufdrehen, bis alles wieder ein Stück weit besser wird. Zumindest für einen Augenblick.Am 26. und 27. August 2022 spielenjeweils vier Konzerte an einem Tag, in Köln und Hamburg. In vier unterschiedlichen Clubs, die sie zur jeweiligen Station ihres Werdegangs bereits bespielen durften. Bei jedem dieser Konzerte wird die jeweils damals aktuelle Veröffentlichung in Gänze zum Leben erweckt.Ein Tag. Alle Platten. Zwei Städte. Acht Konzerte. Was kann danach noch kommen? Eigentlich nur nichts.Der VVK für die Konzerte startete am Donnerstag, den 21.04.22, zu vier verschiedenen Uhrzeiten via www.ghvc-shop.de und www.kj.de 10 Uhr: Sonic Ballroom und Grüner Jäger mit „Demontage“12 Uhr: Artheater und Molotow mit „D’accord“14 Uhr: Gebäude 9 und Knust mit „Kontakt“16 Uhr: Gloria und Gruenspan mit „Couleur“12 Uhr – Sonic Ballroom – „Demontage“15 Uhr – Artheater – „D’accord“18 Uhr – Gebäude 9 – „Kontakt“21 Uhr – Gloria – „Couleur“12 Uhr – Grüner Jäger – „Demontage“15 Uhr – Molotow – „D’accord“18 Uhr – Knust – „Kontakt“21 Uhr – Gruenspan – „Couleur“