Monster Truck: veröffentlichen neue Single/Video „Golden Woman“

Die mit dem JUNO Award ausgezeichnete Rockband Monster Truck meldet sich mit ihrem neuen Song und Musikvideo zu Golden Woman zurück. Golden Woman markiert die erste Veröffentlichung aus dem mit Spannung erwarteten neuen Album der Band, die kürzlich einen Vertrag mit BMG unterzeichnet hat.

„Die Idee zu Golden Woman kam mir eines Nachmittags, als ich auf einer Kindergitarre herumspielte, die mein Vater meinem Sohn gekauft hatte. Er hatte sie auf einem Flohmarkt erstanden und fand sie perfekt für kleine Hände. Schließlich nahm ich sie in die Hand, und lief den ganzen Nachmittag damit herum, spielte das Hauptriff und bastelte langsam ein Arrangement. Jer und ich haben dann an dem Song gefeilt, und voila! Die Inspiration kam von überall her“, sagt Jon Harvey, Bassist und Leadsänger von Monster Truck. „Der Text entstand aus meiner persönlichen Erfahrung mit meiner Partnerin Simara. Sie hat mich in einer sehr schweren Zeit aufgefangen, und dafür bin ich ihr für immer dankbar, ebenso wie für die magischen Erlebnisse, die nur die Liebe bringen kann. Ihre Haarfarbe ist von Natur aus blond, daher ist der Titel des Songs, wie alle Monster Truck Songs, sehr wörtlich zu nehmen.“

Seit der Veröffentlichung ihrer ersten selbst betitelten EP im Jahr 2010 sind Monster Truck, bestehend aus Bassist und Leadsänger Jon Harvey, Gitarrist Jeremy Widerman, Keyboarder Brandon Bliss und dem ehemaligen Schlagzeuger Steve Kiely, als eine der am härtesten arbeitenden Rock ’n‘ Roll-Bands Kanadas bekannt geworden – ein Ruf, den sie durch unermüdliches Touren und konsequente Steigerung ihrer Leistung im Laufe der Zeit gefestigt haben.

Im Jahr 2011 veröffentlichten die kanadischen Rocker die The Brown EP, deren Tracks schon bald zum festen Bestandteil des kanadischen Rockradios wurden und den Weg für ihr Debütalbum Furiosity ebneten. Nach der Veröffentlichung stieg Furiosity auf Platz 13 der kanadischen Charts ein und wurde mit einem JUNO Award als „Breakthrough Group of the Year“ und einer Nominierung als „JUNO Rock Album of the Year“ ausgezeichnet.

Als Support für Furiosity spielte die Band hochkarätige Gigs wie das Download Festival in Großbritannien, wurde als Vorgruppe für Bands wie Vista Chino engagiert, ging auf ihre erste Headliner-Tour durch Europa und tourte mit Bands wie Slash und Alice In Chains durch Nordamerika.

Mit der Veröffentlichung von Sittin‘ Heavy im Jahr 2016 setzte die Band ihre Arbeit an neuer Musik fort und absolvierte in den nächsten 18 Monaten mehr als 150 Shows auf eigene Faust und in Arenen als Support von Nickelback, Billy Talent und Deep Purple auf ihrer letzten Europatournee. Später, im Jahr 2018, veröffentlichten sie True Rockers, das ihren Ruf als Hardrock-Band, die von ihren Kollegen und Vorgängern respektiert wird, weiter festigte.

Der Stellenwert von Monster Truck ist in Nordamerika erheblich gestiegen, so dass sie inzwischen als Headliner bei Rock On The Range und Shiprocked in den USA auftraten und sich Songplatzierungen für die Titel Sweet Mountain River, Seven Seas Blues und Old Train sicherten, die in Ubisofts Spiel Rocksmith 2014, EA Sports‘ NHL 13 und der erfolgreichen TV-Serie Orphan Black erschienen. Außerdem war Righteous Smoke in EAs NHL 17 zu hören, und The Enforcer wurde zum „Torsong“ für die Toronto Maple Leafs.

Im Laufe der Zeit sind Monster Truck ihrem Sound immer treu geblieben, während sie kontinuierlich auf diesem Fundament aufbauen und sich sowohl textlich als auch klanglich weiterentwickeln. Ihre Fähigkeit, dies erfolgreich und überzeugend zu tun, hat die Strahlkraft ihrer Platten nur noch verstärkt und ihr Publikum weltweit vergrößert, während sie sich darauf vorbereiten, noch in diesem Jahr weitere Songs zu veröffentlichen und umfangreiche Tourpläne anzukündigen.

https://www.ilovemonstertruck.com/

https://www.facebook.com/ilovemonstertruck