Future Palace: veröffentlichen neue Single / Video ‚Dead Inside‘

Am Releasetag ihres zweiten Albums Run veröffentlichte das Berliner Post-Hardcore-Trio Future Palace zeitgleich noch das Musikvideo zur Single Dead Inside und bekräftigt damit einmal mehr, warum sie zu den spannendsten und hoffnungsvollsten Acts der gegenwärtigen alternativen Szene gehören. Einmal mehr unterstreicht die Band auf dem neuen Album Run, welche Gefühlsgewalt in ihrer Musik steckt.

Schaut euch Dead Inside jetzt an:

Der Song handelt vom Nachbeben einer toxischen Beziehung, die nicht nur in der Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen hat, sondern auch lange danach noch die Frage stellt, wie man eigentlich damit umgehen soll. „Am Anfang von Dead Inside stand die persönliche Erfahrung, dass es Menschen gibt, die ihr Verhalten damit rechtfertigen, dass sie unwiderruflich emotional kalt seien“, sagt Gitarrist Manuel über den Song. „Mit solch einer zuweilen tragischen Situation setzt sich der Song sowohl textlich als auch instrumental auseinander – er spiegelt Zerrissenheit, Hilflosigkeit und Wut zugleich wider.“

Es spricht für Future Palaces Innovationskraft und den Blick fürs Wesentliche, dass sie die musikalische Inspiration für dieses sehr ernste Thema tatsächlich in den Akkordfolgen von 90er-Eurodance-Musik gefunden haben. Das mag auf den ersten Blick absurd klingen, die sehr direkte und gleichzeitig eingängige Struktur des Sounds erweist sich im gänzlich neuen Klanggewand gigantischer Gitarrentürme aber als erstaunlich nachvollziehbares Konstrukt.

Dead Inside ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr die Songs des Albums Run danach zehren, auf die Bühne gebracht zu werden. „So viel steht fest, die neuen Songs klingen nicht nur anders, sie sind auch aus anderen Gefühlen heraus entstanden“, kommentiert Manuel den Songwritingprozess. „Wir freuen uns daher ganz besonders auf die Liveshows – denn diese Gefühle in der Musik zu fassen ist eine Sache, sie direkt teilen und ausdrücken zu können eine andere.“ Schließlich war die Musik von Future Palace noch nie so facettenreich wie auf diesem Album: Erstmals exerziert die Band die harten Seiten ihrer Musik bis hin zum brutalen Shout – massive Hardcore-Elemente treffen auf mitreißende Melodik und eine gigantische Inszenierung. Das ist Musik, die gehört und gefühlt werden will – immer und überall.

Für das Musikvideo haben Future Palace erneut mit Peter Leukhardt zusammengearbeitet, der schon Clips für unter anderem Annisokay, Beyond The Black oder Rising Insane gedreht hat.

Nach zwei konzertlosen Jahren, waren die Take Me To Paradise 2022 Konzerte die erste Headline-Tour des Trios, die so nicht nur durch die lange stille Zeit davor eine ganz besondere Bedeutung hatte. Anschließend ging es den Mai mit Annisokay auf Europatournee.

Battle Beast EU 2022

w/ Future Palace

25.08.22 SWE-Stockholm, Fallan

26.08.22 SWE-Huskvarna, Folkets Park

27.08.22 SWE-Gothenburg, Pustervik

28.08.22 DK-Copenhagen, Pumpehuset

29.08.22 GER-Hamburg, Gruenspan

30.08.22 GER-Berlin, Columbia Theatre

01.09.22 GER-Stuttgart, Longhorn

03.09.22 CZE-Prague, Palac Akropolis

04.09.22 AUT-Vienna, Simm City

05.09.22 CH-Pratteln, Z7

07.09.22 ITA-Milan, Legend Club

08.09.22 GER-Munich, Neue Theaterfabrik

10.09.22 GER-Frankfurt, Batschkapp

11.09.22 GER-Nuremberg, Hirsch

12.09.22 GER-Bochum, Zeche

14.09.22 UK-London, O2 Islington Academy

15.09.22 UK-Wolverhampton, KK’s Steel Mill

16.09.22 UK-Manchester, Club Academy

18.09.22 BEL-Vosselaar, Biebob

Festivals 2022

24. – 26.06.22 Ferropolis, Full Force Festival

02.07.22 SWE-Stockholm, High 5ive Summer Fest

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manuel – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

