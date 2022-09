Prophecy Fest: veröffentlicht aktualisierte Running Order

Das Prophecy Fest 2022 hat jetzt eine leicht aktualisierte Running Order für alle drei Tage der diesjährigen Ausgabe veröffentlicht, die von Donnerstag, 29. September, bis Samstag, 1. Oktober, in einer der faszinierendsten Kulturstätten der Welt, der legendären Balver Höhle, stattfinden wird. Dies ist notwendig geworden, da die niederländischen Shootingstars des atmosphärischen Dark Folk Thurnin neu unter Vertrag genommen wurden. Die neuen Zeiten erlauben auch mehr Spielzeit für eine Reihe von Bands, die dadurch die Möglichkeit haben, exklusive Songs zu spielen.

Donnerstag, 29. Sept. – Prophetische Ouvertüre

16:00 Eröffnung mit Freibier

17:20 Zwischenlichten

18:20 Crone (akustischer Auftritt)

19:20 Krachmucker TV lesen King Diamond

20:05 Neun Welten

20:25 Thurnin

21:15 Vrîmuot

22:15 Mosaic

Freitag, 30. Sept. – Höhle von Balve Tag 1

13:30 Imha Tarikat

14:55 Arð

16:15 Of The Wand & The Moon

17:30 Winterfylleth

19:05 Fire + Ice

20:35 The Vision Bleak

22:05 Alcest

23:45 Arthur Brown

Samstag, 1. Okt. – Höhle von Balve Tag 2

12:00 Dold Vorde Ens Navn

13:25 A Forest Of Stars

14:55 Saturnus

16:25 Camerata Mediolanense

17:50 Antimatter

19:20 Austere

20:40 Darkher

22:05 Coven

23:45 Empyrium (Songs Of Moors & Mist Fields)

Mehr Infos zum Prophecy Fest 2022 bekommt ihr hier:

Wer das Festival nicht persönlich besuchen kann, dem sei gesagt, dass das Prophecy Fest auch in diesem Jahr wieder kostenloses Online-Streaming anbietet, und zwar ab der ersten Band am Freitag, den 30. September, auf verschiedenen Plattformen wie dem Prophecy YouTube-Channel (hier klicken für YouTube) und Prophecy Facebook (hier klicken für Facebook). Wir empfehlen euch, den Kanal eurer Wahl zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Sie können das Streaming auch über diese Website aufrufen: https://fest.prophecy.de.

Prophecy Festival: https://fest.prophecy.de