Prophecy Fest: kündigt erste Bands und Verkaufsstart für die Ausgabe 2023 in Balve an

Prophecy Fest kündigt die Ausgabe 2023 des Festivals in Deutschland an. Prophecy Fest wird im September 2023 noch mehr düstere, vorwärts denkende Musik mit Haltung an einen der faszinierendsten kulturellen Orte der Welt bringen, die legendäre, natürliche Höhle von Balve (Balver Höhle).

Prophecy Productions ist stolz darauf, eine dreitägige Veranstaltung zu präsentieren, die am Donnerstag, den 7. September beginnt und mit einem Abschlusskonzert am Samstag, den 9. September vor Mitternacht endet.

Die ersten Acts sind bereits bestätigt, viele weitere werden zu gegebener Zeit hinzukommen: Disillusion, Dornenreich, Gráb, Bethlehem, und Darkher.

Disillusion haben gerade ihr aktuelles Album Ayam veröffentlicht, das im Metal Hammer (DE) 7/7, MetalObs (FR) und Metal.de (DE) zum Album des Monats gekürt wurde und im Soundcheck des Rock Hard (DE) 9,5/10, 10/10 in Ave Noctum (UK) und Platz 35 in den offiziellen deutschen Albumcharts erreichte.

Dornenreich haben angekündigt, dass Balve exklusiv die einzige Metal-Show der österreichischen Dark-Arcane-Rocker im Jahr 2023 erleben wird. Noch exklusiver wird der Auftritt von Gráb sein, denn der bayerische Black-Metal-Act hatte nie vor, live aufzutreten. Nachdem sie das Prophecy Fest 2022 als Gäste besucht hatten, änderten sie ihre Meinung und stimmten zu, nur eine Show zu spielen, die nächstes Jahr in Balve stattfinden wird. Für weitere Details siehe unten. Mit Bethlehem kehrt einer der einflussreichen Impulsgeber der deutschen Black Metal-Szene nach längerer Abwesenheit auf die Bühne zurück. Die Band hat sich musikalisch in einem verschlungenen und komplexen Prozess entwickelt, der zu der sich ständig verändernden Natur ihres Sounds passt, der derzeit oft als „Dark Metal“ bezeichnet wird. Und zu guter Letzt kehrt einer der offensichtlichen Publikumslieblinge des Jahres 2022 nach Balve zurück, und zwar in Form von Jayn Maivens wunderbar melancholischen Darkher!

Martin Koller kommentiert: „Ich bin begeistert, nächstes Jahr eine weitere Ausgabe des Prophecy Festes in Balve anzukündigen“, erklärt der Labelgründer. „In den nächsten Monaten werden wir weitere spannende und exklusive Auftritte ankündigen, aber wir sind zuversichtlich, euch wieder ein tolles Billing präsentieren zu können. Leider können wir euch die Tickets nicht zum gleichen Preis wie im letzten Jahr anbieten, aber die meisten von euch werden inzwischen von den schnell steigenden Kosten im Live-Bereich gehört haben. Wir haben unser Bestes getan, um die Erhöhung so moderat wie möglich zu halten, und eine der Maßnahmen ist die Einführung eines Komforttickets. Mehr über diese Ergänzung können Sie weiter unten lesen. Wir hoffen sehr, Sie alle im nächsten September in Balve zu sehen!“

Bestätigte Bands:

Disillusion wurden 1994 in der ostdeutschen Stadt Zwickau gegründet und schafften das seltene Kunststück, bereits mit der Veröffentlichung ihres Debüts Back to Times Of Splendor im Jahr 2004 eine feste Größe im Bereich des avantgardistischen Melodic Death Metal zu werden. Seitdem haben die Deutschen immer wieder neue Herausforderungen gesucht und neue Wege gefunden, ihre Musik weiterzuentwickeln, was auf ihrem gefeierten letzten Album Ayam einen neuen Höhepunkt erreichte.

Dornenreich wurden 1996 von Frontmann Eviga und Ex-Mitglied Valnes gegründet. Die Österreicher ließen sich auf ihrem Debütalbum Nicht Um Zu Sterben (1997) vom melodischen Black Metal inspirieren, entwickelten aber auf den folgenden sieben Alben einen breiteren stilistischen Horizont, indem sie akustische Elemente aus Folklore und klassischer Musik einbauten. Ihr letztes, viel gelobtes Album Du Wilde Liebe Sei wurde als „Dark Arcane Rock“ bezeichnet.

Gráb hatte nie vor, live zu spielen. Dann kamen sie zum Prophecy Fest 2022. Jetzt tun sie es, aber nur ein einziges Mal. Niemals. Das vom ehemaligen Dark Fortress-Fronter Grant gegründete, sehr gut aufgenommene erste Album des Black-Metal-Projekts, Zeitlang, ist komplett in bayerischem Dialekt geschrieben – wie auch der Bandname, der „alt“ oder „grau“ bedeutet und die Geschichte eines Einsiedlers erzählt, der als Eremit in den Alpen lebt und stirbt.

Als Bethlehem 1991 aufbrachen, um düstere Misanthropie zu verbreiten, entwickelten sie sich schnell zu einem einflussreichen Act der deutschen Black-Metal-Szene, entwickelten sich aber bald in eine komplexe und radikale Richtung, die oft als Dark Metal bezeichnet wird. Die Geschichte der Band um Mastermind und Bassist Jürgen Bartsch ist so komplex wie ihre mäandernden Titel. Endlich kommen sie zurück, um die Dunkelheit in die Höhle zu bringen!

Darkher zauberten bereits bei der letztjährigen Ausgabe und es überrascht kaum, dass die Nachfrage nach einer Rückkehr der spektakulär rothaarigen Frontfrau Jayn Maiven nach Balve groß war. Die selbsternannte Hexe und ihre einzigartige Mischung aus nordenglischem Doom Metal, Folk und anderen Elementen versprechen eine weitere emotionale Achterbahnfahrt durch Dunkelheit, Hoffnung und Verzweiflung. Wir freuen uns sehr, dass wir euren Wunsch erfüllen können.

Tickets:

Wie in den vergangenen Jahren wird wieder ein 3-Tages-Pass inkl. Programmbuch zur Verfügung gestellt. Der reguläre Ticketpreis wurde auf 129 Euro festgesetzt. Zusätzlich zum Basisticket wird es möglich sein, ein Zusatzticket zu erwerben, das einen schnelleren Zugang zum Festivalgelände und zum Merchandise-Stand sowie die Möglichkeit zum Duschen in einer nahe gelegenen Anlage bietet. Neu ist, dass jede Person, die auf dem Campinggelände übernachten möchte, ein Campingticket erwerben muss. Es wird nicht mehr möglich sein, Tickets pro Zelt oder Auto zu erwerben. Die Tickets werden am Eingang kontrolliert und wir raten daher dringend, das Campingticket im Voraus zu kaufen, um den Check-in zu beschleunigen.

Basisticket: 129 Euro

Komfortzuschlag: 60 Euro

Camping-Ticket: 15 Euro

Ticketvorverkauf: https://tickets.prophecy.de/en/tickets/prophecyfest

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

