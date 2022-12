Dark Fortress: lösen sich nach der letzten Tour mit The Spirit auf

Seit über 26 Jahren sind Dark Fortress eine der großen Institutionen der deutschen Black Metal-Szene. Ob mit dem zeitlosen Klassiker Stab Wounds aus dem Jahr 2004, dem mehrdimensionalen Konzeptalbum Séance oder dem aktuellen und letzten Album Spectres From The Old World aus dem Jahr 2020, Dark Fortress haben ihr Genre unvergesslich geprägt, werden nun aber dieses Kapitel ihres Lebens schließen:

„Wir geben hiermit das Ende von Dark Fortress bekannt“, erklärt die Band. „Das hat sich schon eine Weile abgezeichnet, und es war eine extrem schwere Entscheidung. Aber da wir die Band nicht einfach auseinanderfallen lassen wollten, haben wir uns entschlossen, Dark Fortress mit einem Paukenschlag zu beenden, ordentlich und in Würde, etwas, das wir nicht nur unseren Fans und all den Menschen schulden, die uns über zwei Jahrzehnte lang unterstützt haben, sondern auch uns selbst. Deshalb kündigen wir voller Stolz unsere letzte Tour zusammen mit den Co-Headlinern The Spirit und den Special Guests Asphagor an. Kommt und lasst uns ein letztes Mal feiern. Dies wird eure letzte Chance sein, Dark Fortress live zu sehen.“

Für diese Co-Headline-Tour werden sich Dark Fortress mit niemand Geringerem als The Spirit zusammentun, die kürzlich ihr drittes Album Of Clarity And Galactic Structures veröffentlicht haben und es kaum erwarten können, auf diese Tour zu gehen und ihren kosmischen Terror über Europa zu verbreiten.

Frontmann Matthias Trautes fügt hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, unsere Freunde von Dark Fortress auf ihrer letzten Tour zu begleiten. Das wird eine ganz besondere Tour. Wir freuen uns nicht nur darauf, neben einer der größten deutschen Black-Metal-Bands auf ihrer letzten Tour zu spielen, sondern auch darauf, endlich die erste richtige Tour für unser aktuelles Album Of Clarity and Galactic Structures zu spielen. Ihr könnt Songs von all unseren Alben erwarten, darunter auch einige, die wir noch nie oder nur sehr selten in den letzten Jahren gespielt haben. Wir sehen uns im Mai!“

Als Special Guest werden Asphagor aus Österreich dabei sein, die Anfang 2023 ihr neues Album veröffentlichen werden.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter https://lnk.to/DARKFORTRESS23. Seht euch die Bands bei den folgenden Terminen an:

Dark Fortress + The Spirit

Support: Asphagor

03.05.2023 Saarbrücken, DE – Garage

04.05.2023 Aarau, CH – Kiff

05.05.2023 Paris, FR – Backstage

06.05.2023 Gent, BE – Asgaard

07.05.2023 London, UK – Boston Music Room

08.05.2023 Rotterdam, NL – Baroeg

09.05.2023 Bochum, DE – Matrix

10.05.2023 Berlin, DE – Hole 44

11.05.2023 Leipzig, DE – Hellraiser

12.05.2023 Poznan, PL – Klub u Bazyla

13.05.2023 Wien, AT – Viper Room

14.05.2023 München, DE – Backstage

Dark Fortress online:

https://www.facebook.com/officialdarkfortress