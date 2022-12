Twilight Force: veröffentlichen zweite Single/Video „Sunlight Knight“

Nur noch etwas mehr als ein Monat bis zur Veröffentlichung des neuen Twilight Force-Werks At The Heart Of Wintervale. Am 9. Dezember erfreuten die Schweden ihre Fans mit der zweiten Singleauskopplung aus ihrem kommenden Longplayer. Mit Sunlight Knight gibt es einen weiteren Vorgeschmack auf das lang erwartete Album. Begleitet wird die zweite Single von einem Pixel Art Video, das die Geschichte hinter Sunlight Knight visuell untermalt und jeden Fan in den Bann des Videospiels zieht. Das erstaunliche Video kann hier angesehen werden:

Stream der neuen Single Sunlight Knight hier: https://twilightforce.bfan.link/sunlight-knight.a01

Twilight Force kommentieren: „Ritter! Es ist gefährlich, allein zu gehen! Seid ihr bereit, euch gemeinsam ins Unbekannte zu wagen? Unsere zweite Single aus At the Heart Of Wintervale wird endlich auf die sterblichen Reiche losgelassen: Sunlight Knight. Dies ist die Geschichte eines tapferen Ritters auf der Suche nach Glück und Triumph im Königreich Aloria. Eines Tages stößt er auf ein tief in den Wäldern verstecktes Dorf, in dem alles Licht von einem uralten eldritischen Dämon verschlungen und usurpiert wurde. Unser tapferer Ritter muss nun in das mystische Reich des Dämons reisen, um das Licht wieder zu binden und die Dorfbewohner von den Fesseln der ewigen Dunkelheit zu befreien. Leider scheint der Dämon anfangs unbezwingbar. Unser Held muss sich erneut auf den Weg machen, um weitere Fähigkeiten zu erlernen und zusätzliche Kräfte zu entwickeln, damit er für die letzte Schlacht zurückkehren kann… Also wetzt eure Schwerter und erlebt die Geschichte, die sich in dieser glänzenden nostalgischen Visualisierung entfaltet. Die großartige Grafik und das Video wurden von KillingArtworks erstellt.“

Mehr Infos zu Twilight Force und ihrer neuen Scheibe erfahrt ihr hier:

Twilight Force online:

https://www.instagram.com/twilight_force/

https://www.facebook.com/twilightforce