Lionheart: veröffentlichen neues Video „At War With The Gods“ feat. Los von Desmadre aus ihrem Album „Welcome To The West Coast III“

Nach der größten Headline-Tour ihrer Karriere melden sich Lionheart endlich mit ihrem brandneuen Album Welcome To The West Coast III zurück, das ab sofort weltweit über Arising Empire erhältlich ist.

Seht euch At War With The Gods feat. Los von Desmadre jetzt hier an:

Streame Welcome To The West Coast III hier: https://arisingempire.com/wttwcIII

Mehr Infos zu Lionheart und ihrer neuen Scheibe bekommt ihr hier:

Lionheart online:

https://www.facebook.com/lionheartca