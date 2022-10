Prophecy Fest: der letzte Tag in der Balver Höhle wird noch einmal ordentlich gefeiert

Zuerst die gute Nachricht für heute: Alle Bands, die für das Prophecy Fest am Samstag angekündigt wurden, sind eingetroffen und werden auftreten.

Das Prophecy Fest am Freitag war ein Knaller. Inspiriert von der dramatischen Kulisse der Höhle gaben alle Bands ihr Bestes und lieferten denkwürdige Auftritte ab. Imha Tarikat eröffneten den Abend mit einer Lektion in hartem deutschem Black Metal mit einer körperlich anstrengenden Gesangsleistung von Frontmann Kerem Yilmaz. Klösterlicher Doom gefällig? Arð hielten mehr als nur das Versprechen ihres atemberaubenden Debütalbums Take Up My Bones. Die Northumbrianer fesselten ihr Publikum mit feierlichen Hymnen und zauberhaften Chören. Ein wunderschön singender Dane und seine Gitarre: Of The Wand & The Moon erzählten wunderbare akustische Märchen und ernteten dafür viel Applaus vom Publikum. Als Nächstes kehrte Arð -Mastermind Mark Deeks zurück, um seinen Platz hinter den Keyboards von Winterfylleth bei einer Liveshow zum ersten Mal offiziell einzunehmen. Die angelsächsischen Pagan-Black-Metal-Krieger lieferten einen Leckerbissen mit selten gespieltem, epischem Material, das durch das Bühnendebüt von Green Cathedral gekrönt wurde. Die Bühne blieb in englischer Hand mit etwas deutscher Instrumentalunterstützung, als Neofolk-Legende Ian Read Fire + Ice nach Balve brachte. Wie erwartet, waren Publikum und Band gleichermaßen begeistert. Oh Schreck, The Vision Bleak beschworen ‚Kutulu‚ und andere Kreaturen der düsteren Tiefe mit melodischem Death Metal. Konstanz und Schwadorf bleiben wahre Meister der dunklen musikalischen Künste.

Schwer zu sagen, ob die Deutschen oder die nachfolgenden Alcest die lauteste Publikumsreaktion des Tages ernteten, aber die Franzosen sponnen Blackgaze zu purem Klanggold. Was für eine Show! Hit folgte auf Hit und der rätselhafte Sänger Neige war sichtlich zufrieden. Gerade als man dachte, es könnte nicht mehr großartiger werden, eroberte der geliebte englische Bluesrock-Sänger Arthur Brown erneut Herzen und Ohren. Der Achtzigjährige machte eine halbe Stunde Überstunden und kaum ein Besucher ließ sich die Müdigkeit anmerken. Publikum und Crew feierten seine Show und die Flammen stiegen höher denn je für Fire! Der Freitag des Prophecy Fest 2022 war wahrlich ein sonniger Tag und eine unvergessliche Nacht!

Das Prophecy Fest bietet auch in diesem Jahr wieder kostenloses Online-Streaming an.

Samstag, 1. Okt. – Höhle von Balve Tag 2

12:00 Dold Vorde Ens Navn

13:25 A Forest Of Stars

14:55 Saturnus

16:25 Camerata Mediolanense

17:50 Antimatter

19:20 Austere

20:40 Darkher

22:05 Coven

23:45 Empyrium (Songs Of Moors & Mist Fields)

Das Streaming ist über verschiedene Plattformen verfügbar, darunter der Prophecy YouTube-Channel (hier klicken für YouTube) und Prophecy Facebook (hier klicken für Facebook). Wir empfehlen euch, den Kanal eurer Wahl zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Ihr könnt das Streaming auch über diese Website abrufen: https://fest.prophecy.de.

Das Streaming ist kostenlos. Für diejenigen, die etwas spenden möchten, bietet Prophecy Fest einen PayPal-Link: www.paypal.com/donate?hosted_button_id=W69Q8DY85CKW6

