Wachenfeldt – Faustian Reawakening

Ich musste mehrfach auf meinen Player schauen, weil ich es nicht glauben wollte. Die Schweden sind offiziell Death Metaller, dies kann ich definitiv nicht unterschreiben. Im ersten Moment dachte ich, ich habe Behemoth aufgelegt – mit klassischem Death Metal kommt man bei Wachenfeldt und insbesondere bei Faustian Reawakening nicht in Berührung, ganz im Gegenteil bekommt man hier leicht militärischen Blackened Death Metal vorlegt, welcher von massiv basslastigen Schwingungen nur so strotzt.

Die Stimme ist extrem eingängig, während die im Hintergrund laufenden Geräusche kaum wahrgenommen werden. An dieser Stelle hätte das Mastering etwas besser sein können – den Hintergrund darf man auch beleuchten und Aufmerksamkeit schenken, hier füllt dieser nur minimale Lücken aus. Ansonsten ist die Qualität durchgängig auf einem sehr guten Niveau, dies würde aber bei einer zwölf Jahre bestehenden Band fast jeder erwarten. Faustian Reawakening ist das zweite Album von Wachenfeldt, somit der Nachfolger von The Interpreter. Die Riffs schreien sich gegenseitig an und bei tobenden Akkordwechseln entsteht ein kleiner Wirbelsturm. Dazu kommt bei klassischen Elementen für den Death Metal die Blast Beats, die mit Händen und Füßen an der Tagesordnung sind. Im Gegensatz zu anderen Blackened Bands, welche immer schneller werden, werden Wachenfeldt immer langsamer, was in meinen Augen in dem Genre eine kleine Innovation darstellt. Weil gerade über die behandelten Themen der Dynamikwechsel eine komplette Dysfunktionalität darstellt – so funktioniert es eigentlich nicht. Dieses Verbot brechen Wachenfeldt gekonnt und daher gewinnen die Schweden ohne Frage.

Als traurig empfunden habe ich tatsächlich nur, dass die Geschichten relativ abrupt geendet haben, diese hätte man zum Ende der Songs besser abschließen können – musikalisch wie textlich. Ansonsten erleben wir hier eine Kombination aus Marduk und Behemoth mit wenigeren BPMs. Mir gefällt die Kombination und ich glaube fest daran, dass die nächsten Scheiben von Wachenfeldt erneut um ein Vielfaches das Niveau steigern, so, wie es vom ersten auf das zweite Album war.

