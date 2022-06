Prophecy Fest: das Billing für das Prophecy Fest 2022 ist komplett

Vom 29.09. bis 01.10.2022 findet das Prophecy Fest auch in diesem Jahr in der Balver Höhle statt!

Mit der Ankündigung einer Rückkehr der Zusammenarbeit zwischen Mosaic und Zwischenlichten, um ihre akustische Performance der mystischen „Nordwald Musik“ am Donnerstag, dem 29. September, erneut auf die Bühne von Prophetic Overture zu bringen, ist das Billing des Prophecy Fest 2022 endgültig abgeschlossen. Neben dem musikalischen Programm wird der deutsche Vlogger Ernie Fleetenkieker alias Krachmucker beim Lagerfeuer am Donnerstag „Lesekönig Diamant“ sein.

Das Festival findet an drei Tagen und Nächten vom Donnerstag, dem 29. September, bis Samstag, dem 1. Oktober 2022, in einer der faszinierendsten Kulturstätten der Welt, der sagenumwobenen, naturbelassenen Balver Höhle statt.

Folgende Bands geben sich auf dem Prophecy Fest die Ehre:

Arthur Brown, Darkher, Austere, The Vision Bleak, Camerata Mediolanense, Arð, Saturnus, Coven, Of The Wand And The Moon, A Forest Of Stars, Empyrium, Imha Tarikat, Antimatter, Dold Vorde Ens Navn, Fire & Ice, Winterfylleth, Valborg, Vrîmuot, Zwischenlichten.

Labelchef Martin Koller zum Billing: „Ein attraktives und vielfältiges Billing zu erstellen, ist nie die einfachste Aufgabe“, erklärt der Labelgründer. „Wir sind zuversichtlich, wieder die richtige Mischung aus Klassikern, Fanfavoriten und frischem Blut gefunden zu haben. Beim Prophey Fest ist jede Band ein Headliner und die Running Order wird ausschließlich von der besten Dramaturgie und maximaler Spannung bestimmt, aber nicht von Plattenverkäufen. Wir hoffen, dass Sie sich genauso wie wir auf drei tolle Tage und Nächte in der Höhle von Balve freuen. Wir sehen uns dort im September!“

