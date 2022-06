Prophecy Fest 2022 in der Balver Höhle vom 29.09.2022 bis 01.10.2022 (Vorbericht)

Eventname: Prophecy Fest 2022

Bands: Arthur Brown, Darkher, Austere, The Vision Bleak, Camerata Mediolanense, Arð, Saturnus, Coven, Of The Wand And The Moon, A Forest Of Stars, Empyrium, Imha Tarikat, Antimatter, Dold Vorde Ens Navn, Fire & Ice, Winterfylleth

Ort: Balver Höhle, Garbecker Straße 5, 58802 Balve

Datum: 29.09.2022 – 01.10.2022

Kosten: Festivalticket 99 Euro

Genre: Black Metal, Ambient Black Metal, Dark Rock, Gothic Rock, Neofolk, Dark Wave, Darkpop, Avantgarde, Black Arcane Rock, Post Punk, Ambient Doom, Post Metal, Independent Rock, Art Rock, Psychedelic Rock

Besucher: 2000

Veranstalter: Prophecy Productions (https://fest.prophecy.de)

Link: https://fest.prophecy.de/

Nachdem das Label Prophecy im letzten Jahr mit dem Prophecy Fest 2021, trotz Pandemie mit 999 Gästen, in der Balver Höhle seinen 25. Geburtstag feierte, kommt es auch in diesem Jahr mit dem Prophecy Fest 2022 an gleicher Stelle zurück!

Das Prophecy Fest findet in einer natürlichen Höhle statt, die in der Altsteinzeit entstanden ist – der Balver Höhle. Laut der germanischen Sage hatte Wieland, der Schmied, seine Werkstatt in dieser Höhle.

Vom 29.09. bis zum 01.10.2022 übernimmt das Kultlabel Prophecy die Höhle in Balve für ihr eigenes Labelfest. Künstler des Labels werden in diesen Tagen die Fangemeinde in einem einzigartigen Spektakel und in einem besonderen Ambiente überraschen und betören.

Das Prophecy Fest ist nicht nur ein Musikfestival, sondern ein Kunstfestival der dunklen und leidenschaftlichen Musik in allen Facetten für Augen und Ohren! Hervorzuheben dürften in diesem Jahr die Auftritte von Coven und Arthur Brown, der bereits im letzten Jahr mit von der Partie war, sein. Aber auch das restliche Line-Up mit Bands wie Darkher (hier) oder Arð (hier), von deren erstaunlichen neuen Alben ich in diesem Jahr bereits Reviews machen durfte, ist etwas ganz Besonderes. Ein Muss für die Freunde der dunklen Musik!

Wie es auf dem Prophecy Fest so ist, könnt ihr in unserem Bericht über das Prophecy Fest 2021 (hier). nachlesen.

Hier kommt ihr zur Festivalseite, über die ihr auch direkt Tickets bestellen könnt.