Arð – Take Up My Bones

Artist: Arð

Herkunft: England

Album: Take Up My Bones

Genre: Doom Metal

Spiellänge: 43:19 Minuten

Release: 18.02.2022

Label: Prophecy Records

Bandmitglieder:

Keyboards, Effekte, Gesang – Mark Deeks

Gitarre, Hintergrundgesang – Dan Capp

Schlagzeug – Callum Cox

Cello – Jo Quail

Tracklist

Burden Foretold Take Up My Bones Raise Then The Incorrupt Body Boughs Of Trees Banner Of The Saint Only Three Shall Know

Am 18.02.2022 erscheint das Debüt des außergewöhnlichen englischen Projektes Arð beim außergewöhnlichen Label Prophecy. Das Album Take Up My Bones wird über das Label als CD, 2 CD Mediabook und als Black Vinyl (300 Stück) und Blood Of The Saint Marble Red coloured vinyl edition (200 Stück) erhältlich sein.

Oh Doom, wie lieb ich dich, in all deinen Facetten. Dieses Mal mit Arð und dem Album Take Up My Bones etwas ganz Besonderes. Natürlich schwer einzuordnen in gewöhnliche Veröffentlichungen, das ist klar, wenn es aus dem exquisiten Hause Prophecy Records kommt.

Bei Arð handelt es sich um das Projekt des Winterfylleth-Keyboarders Mark Deeks. Er hat sich mit Arð (altenglisch für „Eingeborener“) tief in die Legenden von Northumbria, einem angelsächsischen Königreich, welches über 300 Jahre lang von den Wikingern überfallen wurde, begeben. Das Debütalbum Take Up My Bones von Arð befasst sich mit der dunklen Geschichte hinter dem heiliggesprochenen Mönch St. Cuthbert aus dem siebten Jahrhundert. Cuthbert war zu seinen Lebzeiten eine mächtige Figur und nach seinem Tod im Jahr 687 Gegenstand eines lang anhaltenden religiösen Kultes, nicht zuletzt weil seine Überreste sich angeblich dem Verfall widersetzten…

Welche musikalische Begleitung könnte hier besser geeignet sein als Doom!? Nennt mir eine andere Form der metallischen Musikkunst, die solch eine Geschichte besser beschreiben könnte und ihr dürft mich nageln, also ans Kreuz als Märtyrer!

Mark Deeks setzt mit seinen Mitstreitern Dan Capp, Callum Cox und Jo Quail diesen Mythos megagenial in einem Monastic Doom um. Die Geschichte, die Historie dringt dem Hörer nicht nur in die Ohren, sie baut sich beim Hören sogar bildhaft vor ihm auf.

Die klösterliche, morbide Atmosphäre, die sich hier wunderbar über die sechs Songs aufbaut, ist einfach nur traumhaft morbide schön. Neben den Gesangsleistungen, die zu Teilen schon fast eine gregorianische Struktur vorweisen, trägt insbesondere Cellistin Jo Quail mit ihrem Instrument zu dieser sakralen Atmosphäre einiges bei.

In Take Up My Bones kann man sich regelrecht fallenlassen oder einfach nur versinken. Dabei kommt dem Albumtitel Take Up My Bones große Bedeutung zu.

Arð geben auf Take Up My Bones dem Doom eine feierliche, ja fast heilige Atmosphäre. Ob da die Reliquien des Mönches Cuthbert auf die Musiker eingewirkt oder gar Besitz genommen haben?