Breathe Atlantis: veröffentlichen neue Single / Video „Break The Silence“ vom kommenden Album „Overdrive“

Metalcore-Shooting Stars Breathe Atlantis veröffentlichen ihre bereits fünfte Single-Auskopplung Break The Silence aus dem kommenden Studio-Album »Overdrive«, welches am 18.03.2022 erscheint und zeigen eindrucksvoll, warum die Band kein Freund der Stille ist und warum sie gegen sich selbst in den Krieg gezogen ist:

„In Break The Silence rechnen wir gnadenlos mit unserer Vergangenheit ab. Für uns ist der Song eine Katharsis von all den Dingen in uns, die uns zu oft zurückgehalten haben und es ist die Abkehr von Stagnation und Passivität. Wir standen uns früher oft selbst im Weg in der Weise wie wir uns ausdrücken wollten und haben uns auch viel von außen reinreden lassen. Damit ist Schluss und die Brutalität und Rohheit des Songs zeigt, was es für ein innerer Kampf war sich von all den schlechten Gewohnheiten zu trennen und endlich für sich selbst zu sprechen.“, erklärt Gitarrist Jan Euler.

Mit Break The Silence zeigt das Quartett eine erneut hohe Songwriting-Qualität und versorgt die Metal-Gemeinde mal wieder mit einem Ohrwurm zum Mitsingen. Die Stimme von Sänger Nico Schiesewitz klingt deutlich rauer und erwachsener als noch auf dem Vorgänger-Album und strotzt nur so vor Energie und purer Emotion.

Mit Spannung wird das bereits für den 18.03.2022 angekündigte Album Overdrive erwartet und nach den erfolgreichen fünf Single-Auskopplungen im Vorfeld dürfte der nächste Longplayer der Essener Band auch den letzten Metal-Kritiker überzeugen.

Nach ihrer vorherigen Veröffentlichung Soulmade (2019) implementiert ihr neuer Stil mehr große, schwere Riffs und treibende, kraftvolle Drums. Nico Schiesewitzs unerbittliche Shouts lassen den Hörer zittern, bis der Stadionchor dich mitten im Bauch trifft. Breathe Atlantis sind gereift wie guter Wein: Eingängige Songs, die zu Sing-alongs animieren, brutale Moshparts und erfrischend ehrliche Lyrics, die nichts beschönigen sind Produkt einer 2-jährigen Writing- und Studiophase, mit dem Ergebnis, das Overdrive für Breathe Atlantis ein Meilenstein sein wird.

Breathe Atlantis haben in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt; unzählige Shows mit großen internationalen Bands wie Sum 41, Memphis May Fire, Attila, Bury Tomorrow und Crossfaith oder Slaves wurden gespielt, plus exzessive Tourneen in der ganzen EU, mit Support für An Given Day, To The Rats And Wolves und Imminence und Slots auf deutschen Top-Festivals.

Overdrive steht ab sofort zum digitalen und physischen Pre-Order bereit und wird am 18. März veröffentlicht. Für Fans von I Prevail, Bring Me The Horizon und Architects.

Breathe Atlantis sind:

Nico Schiesewitz – Gesang

Jan Euler – Gitarre

Lasse Weigang – Bass

Silas Fischer – Schlagzeug