Rush: am15.04.2022 erscheint „Moving Pictures – 40th Anniversary“ in verschiedenen Formaten

Im Frühjahr werden UMe/Mercury/Anthem die erfolgreiche Jubiläums-Serie der Band Rush fortsetzen mit dem bahnbrechende Album Moving Pictures (1981) als großartig erweiterte Neuauflage. Moving Pictures – 40th Anniversary ist ab dem 15.04.2022 in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich und kann ab sofort HIER! vorbestellt werden.

Fans können sich auf gleich sechs Konfigurationen von Moving Pictures – 40th Anniversary freuen: (1) Super Deluxe Edition, (2) 3CD Deluxe Edition, (3) 5LP Deluxe Edition, (4) 1LP Edition, (5) Digital Deluxe Edition und (6) eine zusätzliche Digital Edition in Dolby Atmos-Soundqualität.

Moving Pictures, das achte Studioalbum der Kanadier, wurde ursprünglich am 12.02.1981 veröffentlicht. Die abenteuerliche und dabei trotzdem kein bisschen sperrige Songkollektion bescherte Rush gleich den nächsten Höhenflug – und war somit der perfekte Auftakt für ein neues Jahrzehnt ihrer Karriere. Tatsächlich belegen die sieben Tracks der LP eindrucksvoll, wie perfekt Rush an jenem Punkt den Balanceakt zwischen Prog-Wurzeln und radiofreundlichem Sound meisterten, nachdem ihnen das schon auf dem gefeierten Vorgänger Permanent Waves so grandios gelungen war. Zugleich war Moving Pictures das zweite von vielen Alben, das Rush im Le Studio in Morin-Heights (Quebec) einspielten – ein Ort, der nicht ohne Grund später auch als „das bandeigene Abbey Road von Rush“ bezeichnet wurde.

Das eröffnende Tom Sawyer entpuppte sich nicht nur als eine ihrer größten Radiosingles, es fehlte ab 1981 auch live auf so gut wie keinem ihrer Konzerte. Es folgen vertonte Abstecher in wilde Traumwelten (der Autoren-Klassiker Red Barchetta) und der Instrumentalmeilenstein YYZ – benannt übrigens nach der Flughafenkennung des Pearson International Airports in Toronto. Seite A klingt aus mit „Limelight“: einem zeitlosen, ja quasi prophetischen Blick auf die Probleme introvertierter Künstler_innen und populärer Menschen, die sich lieber ihre Privatsphäre bewahren würden, als alles mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen.

Die B-Seite startet mit The Camera Eye, einem vielschichtigen, zehnminütigen Blick auf das Treiben in New York City – aus Vogelperspektive –, dem Rush zugleich die viel ältere Geschichte Londons gegenüberstellen. Witch Hunt (samt bedrohlichem Untertitel Part III Of Fear) widmet sich dem Themenkomplex Vorurteile und Mob-Mentalität. Das Album endet mit dem Song Vital Signs; ein druckvoll-treibender Schlusspunkt, der auch schon die experimentell-abenteuerlichen Aspekte jener Richtung(en) aufzeigt, die Rush im weiteren Verlauf der Achtziger verfolgten.

Die Super Deluxe Edition vereint drei CDs, eine Blu-ray Audio-Disc sowie fünf Heavyweight-LPs (schwarz, 180g). Das Set beinhaltet die 2015 in den Abbey Road Mastering Studios angefertigte Remastered-Version des Albums, die hier nun erstmals auf CD erscheint; dazu gibt es zwei CDs mit bislang unveröffentlichtem und ebenfalls ganz neu abgemischtem Live-Bonusmaterial, das von Terry Brown, dem angestammten Produzenten der Band, von den analogen Original-Livetapes übertragen wurde. Die bislang unveröffentlichten Live-Aufnahmen basieren auf einem ungekürzten Konzertmitschnitt aus Toronto, wo Rush am 25.03.1981 in den Maple Leaf Gardens auftraten (hier passend zum Songtitel bezeichnet als Live In YYZ 1981). Die vierte Bonus-Disc ist die Blu-ray-Audioversion des Originalalbums – neu abgemischt von den Originalbändern in Dolby-Atmos-Sound (eine Premiere für Rush!) sowie in Dolby TrueHD 5.1 und DTS-HD Master Audio 5.1 Surround Sound. Dafür verantwortlich zeichnete Produzent/Toningenieur Richard Chycki. Außerdem sind auf der Blu-ray vier Bonusvideos enthalten: ein neues Video zu YYZ sowie drei neu gemasterte Promovideos von damals – zu den Albumtracks Tom Sawyer, Limelight und Vital Signs. Außerdem wurden alle 180-Gramm-LPs der Super Deluxe Edition mittels Direct to Metal Mastering (DMM) in halber Geschwindigkeit auf audiophiles Vinyl geschnitten (eine weitere Premiere für Rush!).

Die Super Deluxe Edition von Moving Pictures – 40th Anniversary enthält außerdem eine ganze Reihe von exklusiven Specials: u.a. ein 44-seitiges Hardcover-Buch mit unveröffentlichten Fotos und neuem Artwork des ursprünglichen Sleeve-Designers Hugh Syme sowie neue Illustrationen zu jedem einzelnen Song; dazu gibt es ausführliche Liner Notes von Kim Thayil (Soundgarden-Gitarrist), Les Claypool (Primus-Bassist/Sänger), Taylor Hawkins (Foo Fighters-Schlagzeuger), Bill Kelliher (Mastodon-Gitarrist) und Neil Sanderson (Three Days Grace-Schlagzeuger). Abgerundet wird das massive Bonuspaket durch ein rotes Barchetta-Modellauto (Aufsteller) mit MP40-Nummernschild, zwei Signature-Schlagzeugsticks von Neil Peart (MP40-Logo), zwei in Metall geprägte Gitarrenplektren mit eingeprägten Unterschriften von Geddy Lee und Alex Lifeson, ein Nachdruck des offiziellen Tour-Programms von Moving Pictures (1981), eine Emaille-Anstecknadel mit dem MP40-Logo, eine 3D-Lentikular-Lithographie „Moving Pictures in motion“, ein ca. 60x45cm großes Konzertposter (Toronto 1981), ein Nachdruck des Konzerttickets zur Maple Leaf Gardens-Show 1981, ein ca. 60x45cm großes Poster Rush Through The Years 1973-1981, ein YYZ-Gepäckanhänger und ein All Access World Tour ’81-Einleger. Der gesamte Inhalt ist in einer hochwertigen Lift-Top-Box untergebracht, auf der das grandios neu interpretierte Cover-Artwork von Hugh Syme zu sehen ist.

Die zweite Konfiguration von Moving Pictures – 40th Anniversary erscheint als 3CD Deluxe Edition im Digipak. Sie vereint das neu gemasterte Originalalbum auf CD1 und das komplette, bislang unveröffentlichte Konzert von 1981 in Toronto auf den zwei Bonus-CDs. Zu den weiteren Extras gehören ein 24-seitiges Booklet mit unveröffentlichten Fotos und dem neu interpretierten Artwork von Syme sowie die bereits erwähnten Liner Notes (von Kim Thayil, Les Claypool, Taylor Hawkins, Bill Kelliher und Neil Sanderson).

Die dritte Konfiguration der Neuauflage von Moving Pictures ist die 5LP Deluxe Edition im Schuber: LP1 ist die Remaster-Version der Original-LP (1LP, „single-pocket jacket“), dazu gibt es zwei Gatefold-Sleeves mit den LPs 2-5, die alle 19 Tracks des ungekürzten, bislang unveröffentlichten Konzertmitschnitts Live In YYZ 1981 versammeln. Alle 5 LPs wurden mittels Direct to Metal Mastering (DMM) in halber Geschwindigkeit auf audiophiles Material (180g, schwarz) geschnitten. Zu den Bonus-Specials zählt das 24-seitige Booklet mit unveröffentlichten Fotos, Symes neuem Artwork und neuen Illustrationen sowie den kompletten Liner Notes.

Die vierte Konfiguration ist eine 1LP-Variante – und ausschließlich online erhältlich: die erste Half-Speed-Mastering-Pressung (DMM) von Moving Pictures. Verpackt ist sie in einem limitierten Premium-Sleeve („tip-on style gatefold jacket“: mit Extradruck auf der Außenhülle). Jede Pressung beinhaltet eines von insgesamt sechs handgezeichneten Text-Sheets aus der Feder von Neil Peart.

Als fünfte Konfiguration erhältlich, vereint die Deluxe Digital Edition das Originalalbum und alle 19 Bonus-Livetracks aus Toronto 1981 (= digitales Äquivalent zur 3CD Deluxe Edition).

Abgerundet wird das halbe Dutzend mit der sechsten Konfiguration: der Dolby Atmos Digital Edition von Moving Pictures. Hierbei handelt sich um die digitale Variante von Richard Chyckis phänomenalem Atmos-Mix der sieben Albumtitel.

Rush – Bassist/Keyboarder/Sänger Geddy Lee, Gitarrist/Sänger Alex Lifeson und der vor zwei Jahren verstorbene Schlagzeuger/Texter Neil Peart – zählen auch gut 50 Jahre nach der Gründung zu den größten und einflussreichsten Bands der Musikgeschichte: Ihre riesige globale Fanbase liebt den einzigartigen, oft experimentellen Ansatz, in dem ihr einzigartiges Können als Musiker, ihr Hang zu komplexen Kompositionen und ein ganz besonderer Umgang mit Texten und Inhalten zusammenkommen. Allein in den USA haben Rush über 25 Millionen Alben verkauft; international wird die Zahl auf aktuell rund 45 Millionen geschätzt – Tendenz immer noch steigend. Während viele ihrer Alben mit Gold (24x), Platin (14x) oder sogar mehrfachem Platin (3x) ausgezeichnet worden sind, wurden die Kanadier für insgesamt sieben Grammys nominiert. Nach der Aufnahme in die Canadian Music Hall of Fame im Jahr 1994 wurden sie 2013 auch in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.