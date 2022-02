Tankard – For A Thousand Beers (Boxset)

Artist: Tankard

Herkunft: Frankfurt, Deutschland

Album: For A Thousand Beers (Boxset)

Genre: Thrash Metal

Release: 25.02.2022

Label: BMG

Link: https://www.facebook.com/tankardofficial

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Andreas „Gerre“ Geremia

Gitarre – Andreas Gutjahr

Bassgitarre – Frank Thorwarth

Schlagzeug – Olaf Zissel



Inhalt:

Zombie Attack (Splatter Vinyl) Chemical Invasion (Swirl Vinyl) The Morning After (inklusive der Alien EP) (Splatter Vinyl) The Meaning Of Life (Paint Drop Vinyl) Stone Cold Sober (Splatter Vinyl) Two-Faced (halb und halb Farbvinyl) The Tankard (inklusive der Tankwart EP) (Splatter Vinyl) Fat, Ugly & Live DVD – inklusive des Konzertfilms ‘Open All Night’, ‘Fat, Ugly & Live’ Album plus ein bisher unveröffentlichtes Videokonzert aus dem Dynamo in Eindhoven 1987 und ein Audiokonzert aus Frankfurt 1988. Ein 40-Seiten Buch in der Größe 30 x 30 cm angefüllt mit Fotografien, Quotes und Texten aus der ersten Dekade der Band. Es enthält viele rare und unveröffentlichte Fotos dieser Ära. Verpackung in einem Bierkasten!

Aller Anfang ist schwer und gerne blickt man auf die ersten Meilensteine zurück, so auch Tankard, die in diesem Jahr For A Thousand Beers als Geburtstags-Boxset veröffentlichen. Vor 40 Jahren wurde die Thrash Metal Kapelle in der hessischen Metropole Frankfurt gegründet. Die ersten sieben Alben wurden über das legendäre Label Noise Records veröffentlicht, die in diesem Februar das For A Thousand Beers Boxset füllen werden. Immer mit dabei: der charismatische, biertrinkende Bühnenzerstörer Andreas „Gerre“ Geremia und sein Busenkumpel Frank Thorwarth. Das aktuelle Quartett dreht auch schon seit 24 Jahren seine Kreise. Für große Wechsel sind Frank und Gerre eben nicht bekannt und trinken nur zu gerne in immer gleicher Runde ihre kalten Biere. Wer Tankard einmal lieben gelernt hat, kann seine Finger niemals mehr von der sympathischen Truppe lassen, die selbst bei ihrer Eintracht immer wieder für Furore sorgt – wir erinnern uns nur zu gerne an die Pokalfinale in Berlin, wo Tankard die Hymne schon mehrfach zum Besten gaben.

Wie bei der Heavy Metal Band Rage wuchsen auch Tankard aus Avenger – der Name muss in den frühen Achtzigern wohl eine besondere Anziehung gehabt haben. Schnell gelang man mit den ersten Demo-Tapes von Heavy Metal Vanguard und Alcoholic Metal in die gerade wachsende deutsche Szene. Alkohol, Thrash Metal und schweißtreibende Gigs – mehr brauchten die Deutschen nicht, um ganz oben im Genre anzuklopfen. Als Eintagsfliege wurde man Tankard nur nicht wieder los, der Durst bei den vier Musikern ist stets zu groß und führt diese von einer Bühne zur Nächsten, wenn genug Bier im Backstage vorhanden ist. Ich bin definitiv neidisch auf alle, die eine Vinylversion erwerben werden. Alleine die Bierkastenoptik zwingt zum Kauf, aber auch die sieben CDs und DVD in einer Klappbox mit allen Studioalben, EPs und der DVD mit dem Livekonzert-Bonusmaterial hat ihren Charme und möchte man ganz und gar nicht missen. Der große Bruder hat natürlich noch mehr zu bieten, alleine die sieben Platten bringen jeden Liebhaber zum Lächeln. Auch nach Jahrzehnten krachen Zombie Attack, Chemical Invasion und The Morning After noch wie Sau. Fat, Ugly & Live DVD – inklusive des Konzertfilm-Albums Open All Night, Fat, Ugly & Live plus ein bisher unveröffentlichtes Videokonzert aus dem Dynamo in Eindhoven 1987 und ein Audiokonzert aus Frankfurt 1988. Für mich eine wunderbare Zugabe, live noch besser als auf Platte – dafür steht vor allem Gerre, mit allem, was er hat.