Sabaton: erzählen die Geschichte von „The Unkillable Soldier“

Die Grenze zwischen Mut und Wahnsinn verläuft manchmal fließend: Im Laufe von vier Kriegen in sechs Jahrzehnten, bewährte sich Adrian Carton De Wiart als der unverwundbarste Soldat aller Zeiten. Der belgischstämmige Offizier der Britischen Armee überlebte mehrere Flugzeugabstürze, verlor ein Auge sowie eine Hand, erlitt elf verheerende Verletzungen und widmete sein Leben trotzdem vollständig seiner militärischen Laufbahn. Wo auch immer es einen Krieg gab, Adrian Carton De Wiart war dort. „Um ehrlich zu sein, ich habe den Krieg genossen“, sagte der Mann, welcher 1963 friedlich im Alter von 83 Jahren verstarb.

Mit ihrer neuen Single The Unkillable Soldier zollen Sabaton diesem einzigartigen Charakter der Europäischen Kriegsgeschichte Tribut – in Form einer epischen Hymne vollgepackt mit fantastischen Hooklines, atemberaubenden Gitarrenparts und einer eingängigen Melodie, die der eine oder andere von euch noch einige Zeit vor sich hinpfeifen wird!

Hier geht’s zum Video:

Bassist Pär Sundström über den neuen Song:

„Die Geschichte von Adrian Carton De Wiart beschreibt in vielerlei Hinsicht auch Sabaton, besonders die Tatsache, dass er trotz zahlreicher Hindernisse nie aufgab.

Das Leben dieses interessanten Charakters, der ‚den Krieg wahrlich genossen hat‘, hat uns unglaublich fasziniert.“

The Unkillable Soldier ist eine weitere musikalische Auskopplung des nunmehr zehnten Meisterwerks von Sabaton, The War To End All Wars, das am 4. März 2022 via Nuclear Blast Records erscheinen wird. Mit den bereits erschienenen Singles Christmas Truce und Soldier Of Heaven gab die Band bereits eine kleine Vorschau auf das, was den Hörer erwartet: Wieder tauchen Sabaton mit ihrem neuen Album tief in die Grausamkeiten, Wunder und Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg ein und nehmen den Hörer auf einen aufregenden und emotionalen Ritt von insgesamt elf Songs mit.

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: