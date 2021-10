Sabaton: starten den Vorverkauf für „The War To End All Wars“

Heute schlagen die schwedischen Metal-Helden das Buch für ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte auf und starten den Vorverkauf zum ambitioniertesten und beeindruckendsten Album von Sabaton bis zu diesem Zeitpunkt:

Nummer Eins Platzierungen in den Charts diverser europäischer Länder, Grammys Nominierungen, ausverkaufte Arena Shows: Sabaton haben es unbestreitbar geschafft, ihr ganz eigenes Märchen in den vergangenen Jahren zu schreiben und sich selbst an die Spitze des modernen Metals und darüber hinaus zu arbeiten. Heute schlagen die schwedischen Metal-Helden das Buch für ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte auf und starten den Vorverkauf zum ambitioniertesten und beeindruckendsten Album von Sabaton bis zu diesem Zeitpunkt: The War To End All Wars. Das zehnte Meisterwerk des Fünfers aus Falun erscheint am 4. März via Nuclear Blast Records und wird in zahlreichen physischen Konfigurationen, teils streng limitiert, veröffentlicht werden. Wieder tauchen Sabaton mit ihrem neuen Album tief in die Grausamkeiten, Wunder und Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg ein und nehmen den Hörer auf einen aufregenden und emotionalen Ritt von insgesamt elf Songs mit.

The War To End All Wars – Trackliste:

1. Sarajevo

2. Stormtroopers

3. Dreadnought

4. The Unkillable Soldier

5. Soldier Of Heaven

6. Hellfighters

7. Race to the Sea

8. Lady Of The Dark

9. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

The War To End All Wars erscheint in den folgenden Formaten:

– CD im Jewelcase

– Limitierte Gold-CD [Supporter Edition – verschiedene Versionen mit übersetzten Booklets]

– History Edition [Digibook]

– Box Set [Mailorder exklusiv, 2LPs, Earbook, 5 metallische DIN A5 Postkarten mit Prägung, 1 Propagandaposter]

– Earbook [limitiert auf 8000 Exemplare]

– Schwarzes Vinyl

– Copper Vinyl [Nuclear Blast Mailorder exklusiv, limitiert auf 500 Exemplare]

– Fluorescent Orange Vinyl [limitiert auf 500 Exemplare]

– Leaf Green Vinyl [Schweden-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Fluorescent Yellow Vinyl [Ginza-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Dusk Vinyl [exklusiv für Levykauppa, limitiert auf 300 Exemplare]

– Soft Grey Vinyl [Nordics-Exklusiv, limitiert auf 1000 Exemplare]

– Lavendel Vinyl [FNAC-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Rosewood Vinyl [Mystic-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Fluorescent Green Vinyl [UK-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Pacific Blue Vinyl [US-Exklusiv, limitiert auf 1500 Exemplare]

– Polar White Vinyl [NB US-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Dewdrop Vinyl [EMP-exklusiv, limitiert auf 500 Exemplare]

– Grüne Kassette [Nuclear Blast EU-exklusiv, limitiert auf 100 Exemplare]

– Graue Kassette [Nuclear Blast EU-exklusiv, limitiert auf 100 Exemplare]

– Rote Kassette [EMP-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Schwarze Kassette [NB US-exklusiv, limitiert auf 200 Exemplare]

– Crystal Clear-Kassette [US-Exklusiv, limitiert auf 250 Exemplare]

– Weiße Kassette [Mystic-exklusiv, limitiert auf 100 Exemplare]

Sabaton ist eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, hat Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt. Das neunte Album der Band, The Great War, welches am 19. Juli 2019 erschien, ist ein musikalisch virtuoses Konzeptalbum, welches die düstere Atmosphäre des Ersten Weltkriegs aufgreift – und damit den einzigartigen Stil der Band, unvergessene Geschichten der gnadenlosen Kriegsschauplätze auf der ganzen Welt zu erzählen, beibehält. Sabaton, welche ihre Heimat beim weltweit größten Metallabel Nuclear Blast Reccords haben, spielten nach der Veröffentlichung The Great Tour auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa. Sabaton nutzten die „COVID-Auszeit“, um einige Stand-Alone Singles und Musikvideos zu veröffentlichen. Ihr erstes post-pandemisches Konzert spielte die Band am 9. Juli vor 40.000 Fans als Headliner des Exit Festivals in Serbien. Die Band wird im Januar Februar auf einer Headlinertour 29 verschiedene Städte in Schweden bespielen, sowie kurze Zeit später zur monumentalen Tour To End All Tours aufbrechen, die am 4. März ihren Anfang in Norwegen nimmt.

Und wie ihr euch vorstellen könnt … Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!

The Tour To End All Tours

w/ The Hu, Lordi

04.03.2022 Norwegen Oslo Spektrum

05.03.2022 Schweden Stockholm Avicii Arena

06.03.2022 Dänemark Kopenhagen Royal Arena

08.03.2022 Deutschland Hamburg Barclays Arena

09.03.2022 Luxemburg Esch zur Alzette Rockhal

11.03.2022 Deutschland Berlin Mercedes Benz Arena

12.03.2022 Tschechische Republik Prag O2 Arena

13.03.2022 Ungarn Budapest Arena

15.03.2022 Italien Mailand Lorenzini District

16.03.2022 Schweiz Genf Arena

18.03.2022 UK London Wembley Arena

19.03.2022 UK Leeds First Direct Arena

20.03.2022 UK Cardiff Motorpoint Arena

22.03.2022 UK Glasgow Hydro

24.03.2022 Belgien Antwerpen Sportpaleis

25.03.2022 Niederlande Amsterdam Ziggo Dome

26.03.2022 Deutschland Leipzig Quarterback Immo.Arena

28.03.2022 Frankreich Paris La Seine Musicale

30.03.2022 Österreich Wien Stadthalle

31.03.2022 Deutschland München Olympiahalle

01.04.2022 Deutschland Köln Lanxess Arena

02.04.2022 Deutschland Hannover ZAG Arena

04.04.2022 Polen Krakau Tauron Arena

06.04.2022 Estland Tallinn Saku Arena

08.04.2022 Finnland Kuopio Kuopio Hall

09.04.2022 Finnland Helsinki Hartwall Arena

Tickets sind hier erhältlich: https://www.sabaton.net/tour/