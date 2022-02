The Dogs: veröffentlichen ihren neuen Song „Where The Man Beast Crawls“

In den letzten Jahren haben sich The Dogs durch zahlreiche Veröffentlichungen und ausgiebige Tourneen als eine der am härtesten arbeitenden und am meisten von der Kritik gefeierten Bands Norwegens etabliert. Sie haben ausverkaufte Konzerte in ganz Norwegen gespielt, Bruce Springsteen unterstützt und Kvelertak auf ihrer Europatournee begleitet. The Dogs servieren intensiven, unverblümten Rock ’n‘ Roll, angeführt von der wilden Stimme des A-Promis, TV- und Radiomoderators Kristopher Schau.

The Dogs werden am 4. März 2022 ihr 10. Studioalbum El Verdugo veröffentlichen, das von Starproduzent Chips Kiesby (Hellacopters, Nomads, Thåström, Sahara Hotnights, etc.) produziert wurde. Im März und April 2022 gehen die Dogs auf große Release-Tour in Norwegen, Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Tschechien.

12.04.22: Molotow, Hamburg, Germany *

13.04.22: Junkyard, Dortmund, Germany *

14.04.22: Das Bett, Frankfurt, Germany *

16.04.22: Urban Spree, Berlin, Germany *

17.04.22: Bei Chez Heinz, Hannover, Germany *

* With The Good The Bad And The Zugly

https://www.facebook.com/thedogsoslo

https://www.thedogs.no/