Amorphis: zeigen 3D Art Video von ‚Northwards‘

Endlich ist der Tag gekommen und Halo, das neue Album von Finnlands Metalmeistern Amorphis steht in den Regalen.

Nach zahllosen grandiosen Reviews und ganzen 5 Soundcheck-Siegen in den führenden Metalmagazinen Metal Hammer (D), Rock Hard (D), Legacy (D), Spark (CZ) und Metal.de (D), ist das 14. Studiowerk endlich auf CD, 2LP Vinyl, Kassette und im Boxset erhältlich und hebt die musikalische und narrative Ausnahmestellung der Finnen auf ein neues Level. Nach 30 Jahren Bandgeschichte schaffen Amorphis es weiterhin, sich stets zu übertreffen und liefern mit Halo das Finale zu der Trilogie, die 2015 mit Under The Red Cloud begann und 2018 mit Queen Of Time ein zweites Kapitel fand.

Um noch einmal gewaltig auf den Putz zu hauen, gibt es ein 3D Art Video zu dem Albumopener Northwards, der mit seinen progressiven Elementen die Vielfalt des neuen Longplayers zeigt. Der Clip wurde von niemand Geringerem als dem Coverkünstler Valnoir von Metastazis animiert.

Seht Northwards hier:

Amorphis – Halo Nordamerika Tour 2022:

mit Sylvaine und Hoaxed

13.04. New York, NY – Gramercy Theatre*

14.04. Worcester, MA – The Palladium*

15.04. Montreal, QC – Club Soda*

16.04. Toronto, ON – The Opera House*

18.04. Millvale, PA – Mr. Smalls Theatre

19.04. Joliet, IL – The Forge

20.04. Minneapolis, MN – Skyway Theatre

22.04. Denver, CO – The Oriental Theater

23.04. Salt Lake City, UT – Soundwell

25.04. Portland, OR – Hawthorne Theatre

26.04. Vancouver, BC – The Imperial

27.04. Seattle, WA – El Corazon

29.04. Berkeley, CA – The UC Theatre

30.04. Los Angeles, CA – El Rey Theatre

01.05. Mesa, AZ – The Nile Theater

03.05. Austin, TX – Come and take it Live

04.05. Dallas, TX – Amplified Live

06.05. Atlanta, GA – Center Stage (The Loft)

07.05. Tampa, FL – The Orpheum

08.05. Orlando, FL – The Abbey

10.05. Charlotte, NC – Neighborhood Theatre

11.05. Richmond, VA – The Broadberry

12.05. Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

(Dates marked with * = Hoaxed only)

04.06. FI Rockfest – Hyvinkää

18.06. CH Pratteln – Z7 Wild Dayz

19.06. BE Dessel – Graspop Metal Meeting

24./25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

02.07. FI Helsinki – Tuska

07.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

08.07. BG Chelopech – Wolf Fest

28.-30.7. FI Kuopio – Kuopiorock

05.08. FI Pori – Porispere

06.08. FI Jämsä – Himos Metal Festival

17.-20.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

Unsere Meinung zu Halo könnt ihr hier nachlesen. Zudem hatte unser Time For Metal Redakteur Kay L. die Möglichkeit, mit Santeri Kallio ein Interview zu führen: