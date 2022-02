Interview mit Santeri Kallio (Keyboarder von Amorphis) im Rahmen der Veröffentlichung von „Halo“

Artist: Amorphis

Herkunft: Helsinki, Finnland

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal

Label: Atomic Fire Records

Link: https://amorphis.net/

Bandmitglieder:

Gesang – Tomi Joutsen

Gitarre – Esa Holopainen

Gitarre – Tomi Koivusaari

Bass – Olli-Pekka Laine

Schlagzeug – Jan Rechberger

Keyboards – Santeri Kallio

Das muss man einfach mal Glück haben. Amorphis beehren uns ja nun am 11. Februar dieses Jahres mit ihrem Album Halo (Review hier). Oftmals ermöglichen die Label es den Magazinen im Vorfeld, mit den Bands zum neusten Output ein Interview zu führen. Und so war ich freudig überrascht, dass ich einen der begehrten Slots mit der Band bekam. In diesem Falle war mein Gesprächspartner Santeri Kallio, der Keyboarder der Finnen. Das sollte als WhatsApp Call stattfinden, obwohl ich mein Gegenüber gern gesehen hätte, aber er wollte es als reinen Call und das ist ja auch schon gut. Pünktlich um 19.30 Uhr geht es dann auch los. Die Verbindung ist gut und somit kann ich mit meinen Fragen zur Platte, den Inhalten und was mir sonst noch so einfiel anfangen.

Time For Metal / Kay

Hallo Santeri, schön, dass es geklappt. Die Verbindung ist auch gut und ich verstehe dich super. Wo bist du zurzeit? In Helsinki? Hast du Urlaub?

Amorphis / Santeri (lacht)

Schönen guten Abend. Ja, ich bin zu Haus. Hab mir so einen Virus eingefangen. Da muss ich daheim bleiben.

Time For Metal / Kay

Ach was, echt? Dann ist das ja nicht ganz Urlaub. Hoffentlich hat es dich nicht zu schlimm getroffen. Aber wenn wir ein Interview machen, dann dürfte es ein milder Verlauf sein.

Amorphis / Santeri

Ja, das ist jetzt eine Art Zwangsurlaub. Ich hatte in den letzten zwei Jahren keinen richtigen Urlaub mehr und im April geht es dann ja bereits auf Tour. Aber hilft ja nichts.

Time For Metal / Kay

Ok, das ist zwar nicht meine Fragereihenfolge, aber die Tour passt ja trotzdem. Ihr seid erst in den Staaten und Kanada, wann stehen Europa und Deutschland auf dem Plan?

Amorphis / Santeri

Das wird wohl im Sommer sein. Wir haben da einige Festivals, auf denen wir spielen werden. Summer Breeze in Deutschland ist bis jetzt das Einzige. Ansonsten noch Graspop, Masters Of Rock und noch ein paar.

Time For Metal / Kay

Das sind ja wenige Shows in Deutschland. Schade eigentlich, denn ihr seid schon eine coole Liveband. Ich habe euch zweimal gesehen. In Essen 2013 auf der Circle Tour und dann vor drei Jahren beim Metal Hammer Paradise (Review hier).

Amorphis / Santeri

Ist das im Norden gewesen? Das ist doch so ein Fun Park. Ich glaube, wir waren schon zweimal da. Coole Location.

Time For Metal / Kay

Es ist ein angenehmes Festival und ich konnte da sogar ein Autogramm von euch ergattern. Aber nun zum freudigen Anlass des Interviews. Eure neue Platte steht in den Startlöchern. Sie heißt Halo. Bedeutet der Titel etwas Finnisches oder ist es ein Halo wie „Hallo“?

Amorphis / Santeri (lacht)

Ja, das kann man so oder so sagen, ein freundliches Hallo, oder eher ein lang gezogenes „Heylo“. Vordergründig ist es der zunächst der Titel eines Songs. Wir haben es eigentlich als Gegensatz zu den Texten gesehen. Da geht es um Gut und Schlecht, Hell und Dunkel und das steht im Widerspruch, so haben wir uns dafür entschieden.

Time For Metal / Kay

Eure Texte schreibt ja oft Pekka Kainulainen, der sich gern an der alten finnischen Mythologie Kalevala orientiert. Diesmal auch?

Amorphis / Santeri

Ja und nein. Pekka zeichnet wieder verantwortlich für die Texte, aber sie sind nicht von Kalevala abgeleitet. Das haben wir zuletzt bei The Beginning Of Time (2011) noch gemacht. Zwar kam es auch später noch mal zu Adaptionen, aber Halo hat nichts mit Kalevala zu tun. Es geht zwar in diese Richtung, aber ist nicht direkt daraus. Pekka hat sich ja eingehend mit der finnischen Mythologie beschäftigt, sie sogar studiert und so liefert er Texte in ähnlichem Muster. Wir haben eigentlich nur auf vier Platten das Thema genutzt. Skyforger, Silent Waters, Circles und The Beginning Of Time.

Time For Metal / Kay

Oh, echt? Dann muss ich mein Review (hier) überarbeiten. Im Begleittext von Atomic Fire hieß es, dass die Texte von Pekka sich wieder an diesem Werk orientieren.

Amorphis / Santeri (hörbar amüsiert)

Das solltest dann mal den Jungs von Atomic Fire als Tipp geben. Aber die sind ja auch noch in ihrer Findungsphase, da darf schon mal was schiefgehen.

Time For Metal / Kay

Da kommt dann auch gleich meine nächste Frage. Ihr seid jetzt ja bei Atomic Fire, fühlt ihr euch da gut aufgehoben?

Amorphis / Santeri

Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten ja schon lange mit denen zusammen. Markus (Staiger), Philipp, Anne oder auch Marcus Wosgien sind schon tolle Typen und machen einen Klasse-Job. Sie machen auch viel für die Promotion, die ganzen Interviews, Treffen und solche Sachen. Man merkt, da ist ein Plan hinter.

Time For Metal / Kay

Ja, die Entwicklung bei Nuclear Blast war schon merkwürdig in der Vergangenheit. Das mag an der Übernahme durch die französische Firma Belive Digital liegen, deren Hauptaugenmerk auf der digitalen Vermarktung liegt.

Amorphis / Santeri

Da erlaube ich mir kein Urteil drüber. Wir sind immer gut mit Markus Staiger gefahren und so war der Weg zu Atomic Fire richtig.

Time For Metal / Kay

Und da es gerade im Metal Bereich viele gibt, die noch die haptischen Ausgaben haben wollen und das auch als Vinyl, ist Atomic Fire der richtige Ansprechpartner. Die liefern gerade in diesem Bereich alles als Vinylausgabe, und ich als großer Bewunderer von euch hab mir die entsprechende Box bestellt.

Amorphis / Santeri

Da ist das Label natürlich genau richtig. Die lassen fast alles auf Vinyl rausbringen und das auch in verschiedenen Variationen.

Time For Metal / Kay

Ja, und alles auch in unterschiedlichen Farben. Wenn du da alles haben würdest wollen, dann ist das schon kostspielig, was im krassen im Gegensatz zu Musik von Streamingdiensten steht. Die nutze ich, um mir neue Sachen anzuhören oder auch mal im Backkatalog zu stöbern. Da habe ich dann mal auch eure alten Sachen angehört und bin auf eine Livescheibe gestoßen, auf der die gute Anneke van Giersbergen mitsingt. Die mag ich seit The Gathering schon. Ihre Stimme ist einfach umwerfend und passt gut zu Tomi.

Amorphis / Santeri

Ja, das war Live In Huvila, die als Bonus-CD bei der Tour Edition von Under The Red Cloud. Auch ich bin Fan von The Gathering, die in den Neunzigern schon sehr bekannt waren. Wir waren 2019 mit ihr auf Nordamerika Tour. Eine tolle Frau und super Sängerin. Wir hatten viel Spaß auf der Tour.

Time For Metal / Kay

Ja, kleine Frau mit großer Stimme. Aber weg von den Frauen, zurück zum Album. War es schwierig, die Platte aufzunehmen? Habt ihr zusammen aufgenommen?

Amorphis / Santeri

Nein, das ging nicht. So hat jeder seine Beiträge irgendwie aufgenommen. Der eine oder andere hat zu Hause ein Studio und kann seine Parts da aufzeichnen. Die größte Herausforderung war dann, das alles unter einen Hut zu bekommen. Unser Produzent Jens Bogren, bereits seit Under The Red Cloud dabei, führt ein strenges Regime, saß aber in Schweden. Diesmal haben wir ihn während des gesamten Aufnahmeprozesses nicht einmal persönlich gesehen. Er hat am Computer alles gemacht und nur Esa Holopainen hat es einmal geschafft, für eine Woche nach Schweden zu fahren. Das hat natürlich alles viel Zeit gekostet, aber die hatten wir ja nun auch. Insgesamt haben wir acht Monate gebraucht. Die Drum-Spuren wurden im Januar und Februar aufgenommen, dann waren Gitarre und Bass im März dran. Esa hat im Juni abgeliefert, ich dann im August und Tomis Gesangsspuren waren im September dran. So dauert es halt seine Zeit. Die hatten wir aber auch durch das uns ausbremsende Virus. Also haben wir mehr oder minder alle unser eigenes Süppchen gekocht und der Produzent hat daraus was Tolles gemacht. Der kennt uns ja nun bereits seit den letzten beiden Alben und das erleichtert die Arbeit ungemein. Das war mal für alle eine neue Erfahrung. Jetzt hoffen wir, dass sich das Ergebnis sehen, besser hören lassen kann.

Time For Metal / Kay

Das kann es und wenn mal was nicht so gepasst hat, dann hat euch der Jens schon das Richtige gesagt.

Amorphis / Santeri

Oh ja, ich habe so einige Erfahrungen damit machen müssen. Ich hab was geliefert und er sagte nur, mach das noch mal. Das ist nicht gut. So ist es halt, wenn man schon länger zusammen arbeitet, dann kennt man sich und das führt dann letztendlich zu qualitativ hochwertigen Produktionen.

Time For Metal / Kay

Seid ihr frei in dem, wie und was ihr spielt? Klar gibt’s eine Komposition, aber wer entscheidet dann, wie es klingen soll? Als Beispiel: Im ersten Song Northwards klingt die Orgel wie Siebziger Hard Rock.

Amorphis / Santeri

Ja, im Großen und Ganzen sind wir schon ziemlich frei. Manchmal gibt es Abweichungen zu den Demos, die wir machen und dann sagt Jens auch schon mal was. Aber das hast du richtig bemerkt, gerade bei Northwards wollte ich zunächst Synthesizer Sound einsetzen, hab mich dann aber für die Hammondorgel entschieden. Solche Sachen entscheiden wir dann und es wird meist abgenickt, wenn es songdienlich ist.

Time For Metal / Kay

Das fiel mir erst heute so richtig auf. Bist du von den Hard Rock Größen wie Deep Purple oder Uriah Heep beeinflusst worden? Wobei neben diesen Einflüssen auch viele progressive Anteile feststellbar sind.

Amorphis / Santeri

Ja genau, mich haben Bands wie Deep Purple, Pink Floyd oder auch Rainbow und Black Sabbath, eben all der Classic Rock und die progressiven Bands der 70er beeinflusst. Das mochte ich schon immer. Auch die Band hat das als Einfluss auf die Musik benannt, und das hört man bei einige Tracks auch sehr deutlich. Und so wird es nach 13 Alben und gerade auch nach der Queen Of Time immer etwas vertrackter, kannst es auch progressiv nennen. Auch das macht die Band aus und es wird bestimmt so weiter gehen.

Time For Metal / Kay

Das gefällt mir persönlich auch gut. Da gibt es dann viele Abwechslungen und in einigen Songs hört man das deutlich raus. Dazu kommt, dass Tomi seine Stimme noch abwechslungsreicher einsetzt. Ich bin ja kein Fan von Death Metal und auch nicht von zu viel Growlen, es gibt Songs, da passt es einfach, aber die Entwicklung ist schon immens gerade jetzt auf Halo und ich mag die Art, wie Tomi mit seiner Stimme spielt.

Amorphis / Santeri

Seine Entwicklung gefällt mir auch sehr gut. Tomi hat für diese Platte viel an seiner Stimme gearbeitet und auch gut einen Monat für die Aufnahmen gebraucht. Er ist einfach phänomenal auf dem Album.

Time For Metal / Kay

Das kann ich nur bestätigen, was wären Amorphis heute ohne seinen Einstieg damals?

Amorphis / Santeri

Wir sind megaglücklich mit ihm. 2005 hatten wir ja das Problem, einen neuen Sänger zu brauchen, da Pasi Koskinen aufhören wollte. Wir haben dann lange gesucht und über 150 Demos von Sängern gehört, aber so richtig passte keiner. Dann schlug uns ein Freund den Tomi vor und das passt einfach, wie man bis heute sieht. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, wo wir wären ohne ihn? Ich denke, wir wären etwas was ganz anderes, was auch immer. Möglicherweise genauso erfolgreich, aber eben etwas anderes. Wir würden vermutlich trotzdem unseren Weg gehen.

Time For Metal / Kay

Er ist ja nicht nur ein guter Sänger, sondern in Deutschland würden wir ihn eine Frontsau nennen. Das Konzert in Essen habe ich nur zufällig besucht, da ich zum Arbeiten da war und abends nichts vorhatte. Da hatte Tomi noch die langen Dreadlocks und hat schon geil abgeliefert. Beim Metal Hammer Paradise war das anders. Er hat die Bühne mit seiner Präsenz ausgefüllt. Das ist charismatisch und das merkt der Zuhörer. Klar sind auch Bassisten und Keyboarder wichtig, aber mit so einem Mann an der Front ist das schon eine Macht.

Amorphis / Santeri

Ja, das ist eben die Magie von Liveshows, die uns und anderen Spaß macht und wenn der Funke überspringt, dann geht einfach alles. Das ist es, was uns antreibt.

Time For Metal / Kay

Wenn ihr das nächste Mal in der Nähe seid, werde ich kommen und mich davon mal wieder überzeugen lassen. Ganz was anderes, was ist dein Lieblingssong auf der Scheibe? Ich bin ein Fan von Seven Roads Come Together und Nothwards und auch My Name Is Night, der ja schon etwas älter ist. Er wurde nur bei vorherigen Sessions nicht berücksichtigt.

Amorphis / Santeri

Bei mir variiert das und ich glaube, derzeit ist es Windmane. Es ist ein wenig psychedelisch und hat Rhythmus. Es ist ein sehr dynamischer Song, bei dem nach einem guten Gitarrensolo ein Keyboardsolo, meins, (grinst) zu hören ist. Dazu gibt es gute Gesangsharmonien, und somit hat der Track alles, was einen guten Amorphis Song ausmacht. Aber es wechselt schon, wer weiß, welcher Song es in einem Monat ist. Ich hab die Scheibe ja nun oft gehört und bin von allen Songs überzeugt. Mit My Name Is Night hast du recht. Wir dachten, der passt hier gut her und er ist mal etwas anderes.

Time For Metal / Kay

Das stimmt wohl, aber sehr cool das Duett von Tomi und Petronella Nettermalm. Jetzt noch eine Frage, bevor die Zeit um ist. Amorphis sind in Finnland scheinbar eine Chart-Macht. Immerhin sind seit Eclipse alle Alben zumindest auf Platz zwei der finnischen Charts gewesen und drei eurer Scheiben haben sogar Goldstatus erlangt. Ist das wichtig für euch, in den Charts zu sein?

Amorphis / Santeri

Nun ja, es ist schon nicht unwichtig, aber der Stellenwert ist nicht als so hoch anzusehen. Wir erreichen ja auch in anderen Ländern hohe Chartpositionen, aber das ist heutzutage relativ einfach geworden. Viel interessanter ist es zu sehen, dass die Shows voll sind und wir damit die Menschen begeistern. Das macht es eigentlich aus. Natürlich hilft da eine gute Chartplatzierung, aber Fans kommen auch so, selbst wenn die Platte nicht in den Charts auf Platz eins steht. Klar, wenn du einen Preis gewinnst oder in den Charts hoch gelistet bist, dann wird das eher wahrgenommen. Es ist gute Werbung und die führt dann vielleicht zu Verkäufen, von denen wir leben. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es egal, ob du auf eins, fünfzehn oder hundert stehst. Die Shows sind es, was uns ausmacht.

Time For Metal / Kay

Nun ja, geschafft habt ihr es ja schon, denn eure Shows sind fast immer „Sold Out“.

Amorphis / Santeri (lacht)

Das hoffe ich doch.

Time For Metal / Kay

Dann wollen wir mal hoffen, dass es bald auch hier wieder losgeht, damit ich in den Genuss komme, euch mal wieder zu sehen. Damit soll es für heute auch reichen, denn du hast gleich einen weiteren Termin und ich darf nun alles übersetzen und schreiben. Vielen Dank für deine Zeit, die Beantwortung der Fragen und bleib bzw. werde schnell wieder coronafrei.

Amorphis / Santeri

Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend.