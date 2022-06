The Rasmus: veröffentlichen ermutigende neue Single „Rise“

Nach ihrem atemberaubenden Auftritt beim Eurovision Song Contest, bei dem sie Finnland im Finale vertraten, kehren The Rasmus nun mit der neuen Single Rise zurück. Rise, mitgeschrieben und -produziert von Desmond Child, ist ein energiegeladener Rock-Track mit orchestralen Schnörkeln und einer der aggressivsten Songs der Band seit langem.

Sänger Lauri erklärt: „Rise handelt vom Kampf gegen Depressionen. Covid war der letzte Strohhalm für viele Menschen mit psychischen Problemen, mich eingeschlossen. Im Musikvideo stellen die Tänzer, die „die Wurzeln“ spielen, die böse Macht dar und sie versuchen, uns in den Untergrund zu ziehen. Dennoch hat der Song eine positive Botschaft, nämlich nicht aufzugeben, egal wie hart das Leben einen behandelt.“

Hör dir Rise hier an und schau das fesselnde Musikvideo:

Das neue Album von The Rasmus trägt ebenfalls den Titel Rise und erscheint am 23. September über Playground Music. Das von Desmond Child und Joshua produzierte Album umfasst Songs mit dem ehemaligen Gitarristen Pauli Rantasalmi sowie Aufnahmen mit der neuen Gitarristin Emilia „Emppu“ Suhonen. Während die vollständige Tracklist noch bekannt gegeben wird, ist das beeindruckende Artwork, das von Henrik Walse gestaltet wurde und Fotos von Venla Shalin enthält, unten zu begutachten.

Rise wird digital sowie als CD, LP und als besonderes auf 1.000 Stück limitiertes und nummeriertes Boxset mit LP, CD, Logo-Pin, signierter Karte und 48-seitigem 12″ Booklet mit Fotos, Texten und Begleittexten erhältlich sein. Hier vorbestellen: https://therasmus.ffm.to/rise

Am 27. Juni treten The Rasmus zusammen mit den international gefeierten Acts Alice Cooper, Bonnie Tyler und Desmond Child bei einem besonderen Benefizkonzert Desmond Child Rocks The Parthenon im Odeon of Herodes Atticus, Griechenland, auf. Das Konzert unterstützt eine globale Kampagne zur Wiedervereinigung der Skulpturen des Parthenon.

Diesen Sommer spielt die Band bei einigen Festivals in Finnland, bevor sie im Oktober und November auf große Europatournee geht.

The Rasmus Tour 2022

10. Okt – (DE) Hamburg; Markthalle

11. Okt – (DE) Berlin; Metropol

12. Okt – (PL) Warsaw; Proxima

13. Okt – (PL) Krakow; Kwadrat

14. Okt – (DE) Leipzig; Taubchental

15. Okt – (CZ) Prague; Forum Karlin

17. Okt – (HU) Budapest; BNMC

18. Okt – (AT) Vienna; Ottakringer Brauerei

19. Okt – (DE) Munich; Neue Theaterfabrik

21. Okt – (IT) Milan; Fabrique

22. Okt – (CH) Bern; Bierhubeli

23. Okt – (FR) Paris; La Maroquinerie

24. Okt – (LU) Esch-Sur-Alzette; Rockhal

25. Okt – (DE) Wiesbaden; Schlachthof (Halfhouse)

27. Okt – (DE) Cologne; LMH

28. Okt – (NL) Haarlem; Patronaat

30. Okt – (UK) Nottingham; Rock City

31. Okt – (UK) Manchester; O2 Ritz

01. Nov – (UK) Glasgow; Garage

02. Nov – (UK) Bristol; O2 Academy

03. Nov – (UK) London; O2 Forum Kentish Town

The Rasmus sind:

Lauri Ylönen – Vocals

Eero Heinonen – Bass

Emppu Suhonen – Guitars

Aki Hakala – Drums

The Rasmus online:

https://www.facebook.com/therasmusofficial

https://www.instagram.com/therasmusofficial