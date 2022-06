Valley Of The Sun – The Chariot

Artist: Valley Of The Sun

Herkunft: Cincinnati, Ohio, USA

Album: The Chariot

Spiellänge: 46:40 Minuten

Genre: Stoner Rock, Desert Rock

Release: 17.06.2022

Label: Fuzzorama Records

Link: https://www.facebook.com/valleyofthesun

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Ryan Ferrier

Schlagzeug – Lex Vegas

Bass, Keyboards – Chris Sweeney

Gitarre – Josh Pilot

Tracklist

Sweet Sands Images Devil I’ve Become The Chariot Headlights As We Decay Running Out Of Love Sunblind The Flood Colosseum



Valley Of The Sun bringen über das auf Stoner spezialisierte Label Fuzzorama Records am 17.06.2022 ihr neues Album The Chariot heraus. Erhältlich wird The Chariot als CD und als schwarzes und limitiertes farbiges Vinyl sein.

Valley Of The Sun kommen auch auf ihrem neuen Album The Chariot erneut mit einer räudigen Mischung aus Desert Rock, Grunge, Fuzz Rock, Psych und Stoner Metal daher. Die aus Cincinnati/Ohio stammende Band zeigt schon lange, dass man nicht unbedingt aus dem Desert Valley stammen muss, um coole Stoner/Desert Rock Mucke zu machen.

Einen kleinen Line-Up Wechsel gibt es seit der letzten Platte Old Gods bei der stark auf Sänger/Gitarrist Ryan Ferrier fixierten Band. An den Drums hat Lex Vegas die Sticks von Vorgänger Aaron Boyer übernommen.

Waren es beim letzten Album noch die Old Gods / alten Götter, mit denen Valley Of The Sun unterwegs waren, ist es beim neuen Album The Chariot / der Streitwagen, mit dem man die Stoner Herrschaft erreichen will. Es sind zehn Songs geworden, die in diesem Streitwagen Platz genommen haben. Der Titelsong The Chariot wurde im Vorfeld der Albumveröffentlichung bereits, ebenso wie die Songs Devil I’ve Become und Headlights, als Single/Videoveröffentlichungen ausgekoppelt.

Bereits der Opener Sweet Sands zeigt, wo die Reise mit dem Streitwagen hingeht. Heißer Stoner Rock ist es. Das ist nicht nur absolut sweet, sondern meiner Meinung nach auch wirklich hot. Hot Sands wäre da vielleicht auch ein adäquater Titel für diesen Song gewesen. Etwas schleppender, aber auch drückender und heavyer kommt Images daher und lässt eigene Bilder in der Vorstellung des Hörers aufkommen. Ein geiles walzendes Schlagzeug und Gitarrensolo machen diesen Song aus.

Dancing with The Devil I‘ve Become? Diese Frage könnte sich stellen, auf jeden Fall ist Devil I‘ve Become ein teuflisch geiler Song.

Wie sich The Chariot seinen Weg bahnt, schaut ihr euch am besten im dazugehörigen Video selbst an. Der Streitwagen nimmt auf jeden Fall richtig Fahrt auf und ebnet auch den restlichen Songs den Weg. Da werden auch einmal die Scheinwerfer eingeschaltet. Der Weg geht weiter mit einer dynamischen Flut aus hochvolumigen Riffs, zu denen sich schwebende Melodien und manchmal wütenden Rhythmen gesellen. Manchmal wird es aber auch so cool wie in As We Decay, bei dem man getrost mal mit einem kühlen Bier verschnaufen kann.

Ansonsten heißt es aber Running Out For Love und ausufernd herumirren, weil man Sunblind geworden ist von der heißen Sonne im Desert Valley. In diesem Song gefallen mir auch besonders die Keys. Cool und richtig heavy wird es mit The Flood, bevor es mit Colosseum den würdevollen Rausschmeißer gibt.

Valley Of The Sun kommen übrigens im Juni und Juli zu Gigs nach Europa, davon sind auch einige in Deutschland (unter anderem in Köln und Frankfurt). Schaut euch die coole Band doch einmal live an. Ich habe dies 2019 gleich zweimal gemacht. Einmal beim Freak Valley Festival und einmal bei einem kleinen Clubkonzert in Wiesbaden.