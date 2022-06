Decapitated: kündigen Konzerte für den Sommer an

Die polnischen Death Metal-Meister Decapitated haben gerade ihr hochgelobtes Album Cancer Culture veröffentlicht, das sie in ihrem Heimatland Polen auf Platz 4 der Charts katapultierte. Jetzt ist es an der Zeit, wieder auf die Bühnen zu gehen und ihren Fans ein halsbrecherisches Set feinster Death Metal-Perlen zu präsentieren.



Decapitated Festivals

01.06.22 Poland Gdańsk @ Mystic Festival

10.06.22 The Netherlands Leeuwarden @ Into The Grave

11.06.22 Finland Helsinki @ Hellsinki Metal Horizons

17.06.22 Finland Oulu @ Metal Capital Festival

18.06.22 Belgium Dessel @ Graspop

24.06.22 France Clisson @ Hellfest

01.07.22 Spain Viveiro @ Resurrection Fest

08.07.22 Poland Zwierzyniec @ Rockowisko

09.07.22 Poland Warsaw @ Frozen Sun Fest

15.07.22 Lithuania Anykščiai @ Devilstone Festival

22.07.22 Portugal Famalicão @ Laurus Nobilis Fest

24.07.22 Italy Sellero @ Cernunnos Rock fest

28.07.22 Slovenia Tolmin @ MetalDays

30.07.22 Germany Ottobeuren @ Schlichtenfest

04.08.22 Romania Rasnov @ Rockstadt Extreme Fest

12.08.22 Czech Republic Jaromer @ Brutal Assault

19.08.22 Austria Spital Am Semmering @ Kaltenbach

20.08.22 Czech Republic Sadska @ Rock Of Sadska Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf!

Decapitated

Rivers Of Nihil

Rings Of Saturn

Humaniy’s Last Breath

14.08.22 Germany Münster @ SputnikhalleDecapitated



Rings Of Saturn

15.08.22 Germany Flensburg @ Roxy ConcertsRings Of Saturn



Suffocation

Rivers Of Nihil

Rings Of Saturn

Humaniy’s Last Breath

16.08.22 Germany Cologne @ Essigfabrik

17.08.22 Germany Aschaffenburg @ Colos-SaalNapalm Death



Decapitated

Ingested

18.08.22 Switzerland Aarau @ KiFF