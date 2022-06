Behemoth: veröffentlichen ihre neue Single „Off To War!“

Behemoth, Polens Herrscher über den Extreme Metal, haben einen weiteren Track aus ihrem kommenden 12. Studioalbum Opvs Contra Natvram veröffentlicht, das am 16. September 2022 über Nuclear Blast erscheinen wird. Die aktuelle Single Off To War! von Behemoth ist ein Leitbild, das von einem weiteren eindrucksvollen offiziellen Video begleitet wird. Es entstand unter der Regie von Påhl Sundström & Erik Sundström.

Behemoth sind durch und durch Nonkonformisten, die gegen den Strom schwimmen. Die neue Kollektion spiegelt diese Haltung wider: Opvs Contra Natvram ist die pure Verkörperung von Rebellion, Individualität und unbeugsamer Selbstdarstellung, geprägt von einer literarischen Weltsicht. Opvs Contra Natvram ist zweifelsohne Behemoths bisher stärkstes und ausgefeiltestes Projekt, das auch eine musikalische Evolution widerspiegelt.

Frontmann und Visionär von Behemoth, Adam „Nergal“ Darski, kommentiert:

„Militante Zeiten bringen militante Musik … wir erhöhen das Tempo mit unserer neuen Single Off To War! – einer meiner persönlichen Favoriten von der neuen Platte. Dieser Song hat einen Killer-Punk-Teil, eine der besten Behemoth-Leads aller Zeiten und einen netten Extreme Metal-Twist am Ende. Ein wahrer Klang-Tornado in Zeiten der Konfrontation, genießt es Legionen!“

Behemoth sind nicht nur die Schöpfer der polnischen Extrem Metal-Szene, sondern sie sind Meister ihrer Vision und zeigen, was eine Band erreichen kann, wenn sie harte Arbeit investiert. Mit Opvs Contra Natvram haben sie zehn frische Kapitel geschaffen, die zu einer für die Welt sehr seltsamen Zeit entstanden sind. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, etwas Neues zu erschaffen, etwas, das nicht wie alles bisher Dagewesene klingt.

Wie auch die vorherigen Studioalben wurde Opvs … von Behemoth produziert und von Studiolegende Joe Barresi (Nine Inch Nails, Tool, QOTSA, Alice in Chains) gemischt.

Hier könnt ihr das Album vorbestellen und euch das Video zu Off To War! ansehen:

Adam „Nergal“ Darski, Frontmann und Visionär der Band, ist bekannt für seine akribische Liebe zum Detail und seine absolute kreative Kontrolle über die Welt von Behemoth und genoss die drucklose Umgebung, die die Pandemie mit sich brachte. Das bedeutete, dass es zum ersten Mal seit der Gründung der Band vor über 30 Jahren keine Deadline gab, die man einhalten musste, was ein noch nie dagewesenes Maß an Aufmerksamkeit für den Prozess des Schreibens und der Aufnahme ermöglichte. Jenseits aller Genregrenzen sind Behemoth zu nichts Geringerem als der Verkörperung von Rebellion, Individualität und unerschrockenem Selbstausdruck geworden, geprägt von einer belesenen Weltsicht und Weltoffenheit, die zu einer Auseinandersetzung mit der Mainstream-Presse bis hin zur polnischen katholischen Kirche geführt hat – was sich vor allem in Nergals Prozess wegen Blasphemie im Jahr 2010 manifestierte, der nur dazu diente, die tief sitzenden Heucheleien zu entlarven, die seine Musik in Frage zu stellen versucht.

Mehr Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Bleibt dran, um bald mehr über Opvs Contra Natvram zu erfahren.

