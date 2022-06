Venom Inc.: haben neue Single „Don’t Feed Me Your Lies“ veröffentlicht

Die Extrem-Metal-Pioniere Venom Inc. sind stolz darauf, mit Don’t Feed Me Your Lies die zweite Single aus ihrem kommenden Album There’s Only Black zu veröffentlichen, das am 23. September 2022 über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Fast 40 Jahre nach ihrer Gründung ist die 1989-1992 wiederbelebte Venom-Besetzung mit Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn und Sänger/Bassist Tony „Demolition Man“ Dolan sowie dem neu hinzugekommenen Schlagzeuger Jeramie „Warmachine“ Kling mit einem verdammt guten Nachfolger ihres gefeierten Debüts Avé zurückgekehrt und zeigt keine Anzeichen von Verlangsamung.

Seht euch Lyric-Video zu Don’t Feed Me Your Lies an:

Hört euch Don’t Feed Me Your Lies hier an: https://bfan.link/don-t-feed-me-your-lies.ema

There’s Only Black vorbestellen & vormerken: https://bfan.link/there-s-only-black.ema

Die Tracklist findet ihr hier:

Mehr Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen:

