Venom Inc.: kündigen neues Album „There’s Only Black“ an

Die Extrem-Metal-Pioniere Venom Inc. sind stolz darauf, ihr zweites Album There’s Only Black anzukündigen, das am 23. September 2022 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Fast 40 Jahre nach ihrer Gründung ist die 1989-1992 wiederbelebte Venom-Besetzung, bestehend aus Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn und Sänger/Bassist Tony „Demolition Man“ Dolan sowie dem neu hinzugekommenen Schlagzeuger Jeramie „Warmachine“ Kling, mit einem verdammt guten Nachfolger ihres gefeierten Debüts Avé zurückgekehrt und zeigt keine Anzeichen von Verlangsamung.

Hier gehts zum Stream von How Many Can Die: https://bfan.link/how-many-can-die.ema

Tony „Demolition Man“ Dolan kommentiert:

„Nach Wacken im Jahr 2019 endete unsere Live-Saison und gab uns die Zeit, in der ich mich einer Hüftoperation unterziehen und die Band die Erholungszeit nutzen konnte, um an einem neuen Album zu arbeiten … Niemand konnte ahnen, dass wir von einer Pandemie betroffen sein würden, die die ganze Welt in Atem halten würde.

Wir begannen mit der Arbeit, und als wir dann ohne Aussicht auf Live-Auftritte festsaßen, beschlossen wir, dass es keinen Grund zur Eile gab, sondern dass wir die Zeit nutzen wollten, um ohne den Druck von Live-Auftritten zu arbeiten.

Also begannen wir, unsere Songs aufzunehmen, und nachdem wir doppelt so viel produziert hatten wie nötig, begannen wir mit dem Editieren, Ausbessern, Verbessern und Polieren, bis wir schließlich das hatten, was wir für das richtige Album hielten, um es euch endlich zu präsentieren: ein reines Knäuel wütender Venom Inc.-Power, das uns stolz und aufgeregt zugleich machte. Dieses Album wird bald euch gehören!!! Und während die Welt durch ihre Evolution der Farben läuft, denkt daran: wenn die Sonne ausgeht … There’s Only Black!!! Ave!“

Die Trackliste findest du in unserem Release-Kalender:

Verfügbare Formate:

– CD Digipak

– Gatefold 2LP

– Schwarz

– Klar Transparent mit schwarzem Spritzer

– Klar Transparent mit schwarzem Dotter + Goldspritzern

– Digital Album

Bestelle dir dein Exemplar hier vor: https://bfan.link/there-s-only-black.ema

Über Venom Inc.

Das Jahr 2015 brachte ein solides Revival traditioneller Metal-Bands mit sich. Eine zufällige Begegnung und eine Anfrage brachten Tony Dolan (Sänger und Bassist) das Angebot, das Line-Up von Venom zu reformieren, das das klassische Prime Evil-Album und solide Folgealben aufgenommen hatte, die die Band während des Ansturms von Grunge und Brit-Pop, der in den frühen 1990er Jahren alle außer den Hartgesottenen zerstörte, sehr lebendig hielten. Der Metal hatte unter dem neuen Trend gelitten, aber Venom (in dieser Besetzung) weigerten sich, sich zu ändern oder zu sterben und setzten so das Vermächtnis fort, das begonnen hatte, als Jeff Dunn (alias Mantas – Gitarre) die ursprüngliche Band 1979 gründete und der Welt extremen Metal in Form der Alben Welcome To Hell und Black Metal brachte.

Die Alben, die größtenteils aus der Feder von Dunn stammten, machten die Welt mit einer neuen Art von Musik vertraut, die bis zum Äußersten getrieben wurde, und mit einer Prise Dunkelheit und kontroversem Geruch erhoben sie ihre Köpfe aus dem Grab, als ob sie schon immer auf der Lauer gelegen hätten, und brachten Chaos in eine ordentlich geordnete Musikindustrie.

Gekrönt von der Stimme von Clive „Jesus Christ“ Archer und später von Cronos und The Demolition Man war und ist die Band eine Naturgewalt. Während andere versuchen, die Lorbeeren für Venom zu ernten, ist die Wahrheit kein verborgenes Geheimnis, sondern auf Tafeln geschrieben wie die zehn Gebote, aber im Gegensatz zur Religion braucht man keinen Glauben, um Venom oder ihren Ideen und ihrer Musik zu folgen, sondern nur Ohren, um zu hören.

„Somewhere In Time, We Were Born …“ singen sie und es ist zu ihrem Mantra geworden. Die heutigen Szenen sind voll von Beispielen, die von dieser klassischen Band stammen. Bilder und Themen und sogar ein ganzes Genre, das seinen Namen von dem bahnbrechenden Black Metal-Album hat. Die Figuren waren und sind immer noch überlebensgroß für die Fans, aber es ist die Musik, die die Flamme trägt. Die wahre Inspiration für alle ist die dunkle, schwere Stimmung mit einem Hauch von Black and Roll.

Venom Inc. wurde 2015 fast zufällig wieder ins Leben gerufen, und der Name war keine Wahl, sondern wurde von Fans, Agenten, Promotern usw. vorgegeben. Wenn man darüber nachdenkt, ist es einfach eine Tatsache, dass diese Band wahrhaftig und echt ist und den wahren Geist trägt, der 1979 begann und ihre Tage als dieser Geist beenden wird, der im Laufe der Jahre irgendwo verloren ging. Vielleicht ist es für eine Band unvermeidlich, sich zu verändern oder sich von ihrer ursprünglichen Absicht zu entfernen, aber jeder einzelne Legionär der Venoms Legions kennt seinen eigenen Moment, der ihn zu einem lebenslangen Fan gemacht hat, und deshalb werden Venom Inc. weiter wachsen und die Klassiker des Vermächtnisses mit Herz und Seele und wahrer Bedeutung aufführen und mit der gleichen Absicht im Hinterkopf schreiben, damit auch neue Fans erkennen können, dass eine echte Band, die mit allem spielt, was sie zu geben hat, immer noch existiert und immer noch sehr wichtig ist in diesem wachsenden Zeitalter der digitalen Trennung von der Realität.

Venom Inc. touren seit ihrem ersten Auftritt beim Keep It True Festival in Deutschland im Jahr 2015 ununterbrochen und haben ihre Energie und Performance auf vielen Touren in Europa, Asien, den USA, ganz Süd- und Mittelamerika, Hellfest, Bloodstock, Alcatrazz, Wacken und unzähligen Festivalshows, einer besonderen Einladung zur Tour mit Glenn Danzig und einem besonderen Auftritt bei der Original Misfits Show in der Chicagoer All State Arena in die ganze Welt getragen, sowie spezielle Gastauftritte bei The Metal Allegiance in New York City und vieles mehr. Live ist das, wofür die Band wirklich lebt, aber jetzt ist es Zeit für ein neues Album, und die Arbeit daran hat nicht aufgehört. 2021 werden wir sehen, wie das neue Album und die neuen Shows die Welt wieder in ihre Arme nehmen und sie und ihre dunkle, schwere Seele umarmen.

Venom Inc. Live 2022

01. Mai – Chateauroux, FR – Firemaster Convention

04-06 Aug – Villena, ES – Leyendas Del Rock Festival

02 Okt – Würzburg, DE – Keep It True Rising II Festival

Weitere Termine werden demnächst bekannt gegeben …

