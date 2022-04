Arch Enemy: startet Vorbestellung der „Sunset Over The Empire“ 7″

Am 29. Juli werden die Extrem-Metal-Meister Arch Enemy ihr 11. Studioalbum Deceivers über Century Media Records veröffentlichen. Für Fans, die die Veröffentlichung des Albums nicht abwarten können, bietet die Band jetzt eine neue 7″ an, Sunset Over The Empire (erscheint am 20. Mai) – mit dem Titeltrack, der auch auf Deceivers enthalten ist. Arch Enemy-Gründer und Chef-Songwriter Michael Amott kommentiert:

„Ich bin begeistert, dass wir unsere nächste Single Sunset Over The Empire nicht nur wie gewohnt digital überall veröffentlichen, sondern auch als physische 7″-Vinylplatte. Ich bin selbst ein großer Fan des Vinylformats und ich denke, dass diese toll aussehende 7″ ein nettes Sammlerstück sein wird, da es sich um eine limitierte Auflage handelt. Die B-Seite ist ein Instrumental, das wir noch nie zuvor auf einer Platte veröffentlicht haben, und die A-Seite ist einer meiner Lieblingssongs von unserem neuen Album Deceivers!“

Vorbestellungen von Sunset Over The Empire sind ab sofort möglich unter: https://archenemy.lnk.to/Deceivers – wo die 7″ in den folgenden Versionen erhältlich ist:

-Weißes Vinyl (limitiert auf 1000 Exemplare; erhältlich über CM Distro Europe)

–Transparentes orangefarbenes Vinyl (limitiert auf 500 Exemplare; exklusiv für die Band)

Sunset Over The Empire – Trackliste:

1. Sunset Over The Empire

2. The Judging Eyes

Sunset Over The Empire wird in den kommenden Wochen als digitale Single mit Video veröffentlicht. Bleibt dran!

Um mehr von Deceivers zu hören, kann die neueste Single, Handshake With Hell, hier gestreamt werden – wo das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellt werden kann:

– Digitales Album

– Ltd. Deluxe 2LP+CD Artbook

– handnummerierte, limitierte Auflage mit edler Heißfolienprägung

– LP1: mehrfarbiges Vinyl (jedes Design ist einzigartig)

– LP2: Picture Vinyl mit zwei Bonustracks & Zoetropeffekt

– CD: Album + zwei Bonustracks

– 12″ Artbook mit 36-seitigem Booklet inkl. Liner-Notes und Kunstdruck

– Ltd. Deluxe CD Box Set

– Clamshell-Box im DVD-Format mit edler Heißfolienprägung

– CD in umweltfreundlicher Verpackung mit zwei Bonustracks

– 32-seitiges DIN A5 Booklet inkl. Liner-Notes

– Tragetasche

– Metall-Pin

– Ltd. Schwarz & farbig 180g LP inkl. 8-seitigem Booklet + Obi-Strip

– Sonderausgabe CD

– umweltfreundliche Verpackung inkl. 16-seitigem Booklet

Deceivers ist eine Sammlung von elf Tracks, die erbarmungslos eingängig und gnadenlos gewalttätig sind und sich mit den Highlights des legendären Katalogs der Band messen können. Mit Handshake With Hell machen Arch Enemy klar, dass sie auf Blut aus sind, und jeder Track ist ein Hit, vom stimmungsvollen Poisoned Arrow bis zur Titanen-Hymne One Last Time. Das Quintett, das energiegeladener denn je klingt, agiert auf höchstem Niveau und liefert einen Strudel aus diamantharten Riffs, die sich um cineastische Melodien, donnernde Drums und überragende Vocals legen. Arch Enemy haben wieder einmal bewiesen, dass sie nicht zu stoppen sind.

Die Trackliste von Deceivers findet ihr in unserem Release-Kalender:

Vor zwei Wochen kehrten Arch Enemy und Behemoth in die Staaten zurück, um als Co-Headliner der The North American Siege 2022 -Tour mit Napalm Death und Unto Others als Special Guests aufzutreten, bevor Arch Enemy auf ausgewählten Sommerfestivals auftreten; die neu angesetzte European Siege 2022-Tour (mit Arch Enemy, Behemoth, Carcass, Unto Others) wird im Herbst starten. Siehe unten für alle Daten; Tickets können unter https://www.archenemy.net/ erworben werden.

Tourdaten – The North American Siege 2022 Tour

w/ Arch Enemy & Behemoth

+ besondere Gäste Napalm Death, Unto Others

22. April 2022 – Atlanta, GA @ The Eastern

Apr. 23, 2022 – Charlotte. NC @ Das Fillmore Charlotte

Apr. 25, 2022 – Toronto, ON @ Rebel

Apr. 26, 2022 – Montreal, QC @ Mtelus

Apr. 28, 2022 – New York, NY @ Terminal 5

Apr. 29, 2022 – Philadelphia, PA @ The Fillmore Philadelphia

Apr. 30, 2022 – Worcester, MA @ Palladium

2. Mai 2022 – Chicago, IL @ Das Riviera Theater

4. Mai 2022 – Denver, CO @ Ogden Theatre

7. Mai 2022 – Salt Lake City, UT @ Das Depot

9. Mai 2022 – Seattle, WA @ Showbox SoDo

10. Mai 2022 – Vancouver, BC @ Vogue Theater

11. Mai 2022 – Portland, OR @ Roseland Theater

13. Mai 2022 – Berkeley, CA @ Das UC Theater

15. Mai 2022 – Los Angeles, CA @ The Hollywood Palladium

Arch Enemy 2022 Festival-Termine

6. August 2022 – Wacken, DE @ Wacken Open Air

17.-20. August 2022 – Dinkelsbühl, DE @ Summer Breeze Festival

18. bis 20. August 2022 – Sulingen, DE @ Reload Festival

Tourdaten – The European Siege 2022

w/ Arch Enemy & Behemoth

+ besondere Gäste Carcass, Unto Others

27. September 2022 – Dublin, IE @ Olympia Theatre

29. September 2022 – Glasgow, UK @ O2 Academy Glasgow

30. September 2022 – Manchester, UK @ O2 Apollo

1. Oktober 2022 – Birmingham, UK @ O2 Academy Birmingham

2. Oktober 2022 – London, UK @ O2 Academy Brixton

4. Oktober 2022 – Paris, FR @ Le Zénith

5. Oktober 2022 – Toulouse, FR @ Le Bikini

7. Oktober 2022 – Lissabon, PT @ Coliseu de Lisboa

8. Oktober 2022 – Madrid, ES @ Palacio Vistalegre

9. Oktober 2022 – Barcelona, ES @ Palau Sant Jordi

11. Oktober 2022 – Lyon, FR @ Le Radiant

12. Oktober 2022 – Mailand, IT @ Alcatraz

14. Oktober 2022 – Berlin, DE @ Columbiahalle

15. Oktober 2022 – Prag, CZ @ Tipsport Arena

16. Oktober 2022 – Budapest, HU @ Barba Negra

18. Oktober 2022 – Wien, AT @ Gasometer

19. Oktober 2022 – Kattowitz, PL @ Spodek

21. Oktober 2022 – Ludwigsburg, DE @ MHP Arena

22. Oktober 2022 – Den Bosch, NL @ Mainstage Brabanthallen

23. Oktober 2022 – Brüssel, BE @ Forest National

25. Oktober 2022 – Zürich, CH @ Samsung Hall

26. Oktober 2022 – Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle

28. Oktober 2022 – München, DE @ Zenith

29. Oktober 2022 – Düsseldorf, DE @ Mitsubishi Electric Halle

30. Oktober 2022 – Hamburg, DE @ edel-optics.de Arena

31. Oktober 2022 – Göteborg, SE @ Partille Arena

2. November 2022 – Helsinki, FI @ Eishalle

4. November 2022 – Stockholm, SE @ Annexet

5. November 2022 – Kopenhagen, DK @ Forum

6. November 2022 – Oslo, NO @ Sentrum Scene

Arch Enemy – Line-Up:

Alissa White-Gluz – Gesang

Michael Amott – Gitarren

Jeff Loomis – Gitarren

Sharlee D’Angelo – Bass

Daniel Erlandsson – Schlagzeug

Arch Enemy online:

www.archenemy.net

www.facebook.com/archenemyofficial

www.instagram.com/archenemyofficia