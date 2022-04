Black Void: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Dadaist Disgust“ feat. Sakis Tolis von Rotting Christ

Vergangenen Freitag haben die norwegischen Nihilisten Black Void ihre zweite Single Dadaist Disgust mit der Black Metal-Legende Sakis Tolis (Rotting Christ) auf die Welt losgelassen. Die Single wird von einem faszinierenden Musikvideo begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Holt euch die Single digital hier: https://bfan.link/BVdadaist-disgust

Ihr kommendes Album Antithesis wird am 27. Mai veröffentlicht. Ein kühnes Debüt voller nihilistischer Aggression und Verzweiflung – es ist wütend und reuelos in seiner Haltung. Es baut auf den philosophischen Werken von Friedrich Nietzsche auf und lehnt sich an Punkrock und Black Metal an. Nihilistisch, schmutzig, gewalttätig und roh.

Lars Are Nedland kommentiert: „Der Dadaismus ist in seinem Kern eine Ablehnung von Logik und Tradition. Eine Kunstbewegung, die auf Negation mit einem Unterton von Nihilismus aufbaut. Black Void umarmt die Subversion sozialer und moralischer Autoritäten, und ähnlich wie die Dadaisten begegnen wir Aggression mit Aggression – dem Absurden mit dem Absurden.

Dadaistischer Ekel‘ ist also Black Voids Art, Kunst und Philosophie zu verbinden. Unsere Sichtweise auf zwei Begriffe, die das konventionelle Denken auf den Kopf stellen – und das alles in einem passenden Rahmen aus Black Metal inspiriertem Punk.

Dazu kommt mit Gastsänger Sakis Tolis von den griechischen Black-Metal-Gottvätern Rotting Christ eine erstaunliche Stimme aus dem Geburtsort der Philosophie, und schon hat man einen Song voller moralisch erschütternder Anti-Kunst und einem Black-Metal-Stammbaum.

Das Video wurde von den visuellen Virtuosen Joakim Storsve und Daniel Øverland wunderschön gestaltet und enthält Fragmente von Nietzsche’schen Bildern und dadaistischen Referenzen.

Wie Tolis im Refrain des Songs knurrt: Anti-Kunst ist die wahre Kunst, Dada brach eure Konventionen“.

Sakis Tolis kommentiert: „Es ist eine Ehre für mich, Teil von Lars Nedlands Black Void-Projekt zu sein, und es ist ein Privileg, mit einer der besten Metal-Stimmen und einem bescheidenen und ehrlichen Metal-Krieger zu arbeiten. Dadaist Disgust tritt ordentlich in den Arsch, meine Brüder und Schwestern. Hört es euch an und bläst eure Lautsprecher auf. Horns Up!“

Bestelle dir Antithesis im Format deiner Wahl hier vor: https://bfan.link/BVantithesis

In unserem Release-Kalender findest du die Trackliste:

Das Debütalbum Anti der Hardrock-Band White Void (ebenfalls auf Nuclear Blast) war eine der farbenfrohsten und überraschendsten Veröffentlichungen des letzten Jahres und wurde von der kollektiven Metal-Presse als ein absoluter Wirbelwind aus okkultem Rock und melodischem New Wave gefeiert. Doch Sänger und Frontmann Lars Are Nedland – ebenfalls langjähriges Mitglied von Borknagar und Solefald – brauchte eindeutig einen Kontrast zu all der Farbe und Extravaganz, und so wurde Black Void ins Leben gerufen. Das Debütalbum Antithesis wurde fast sofort aufgenommen – ein düsterer Kontrast zu White Voids farbenfrohem und melodiösem Output.

Black Void ist eine von Punk und Black Metal geprägte Band, die von Lars Are Nedland angeführt und von Schlagzeuger Tobias Solbakk (Ihsahn, White Void, In Vain) und Gitarrist Jostein Thomassen (Borknagar, Profane Burial) komplettiert wird.

In vielerlei Hinsicht ist Black Void die Kehrseite von White Void: Eine klare Absage an die Philosophie von Albert Camus und eine Befürwortung von Friedrich Nietzsche, eine klare Absage an eine sanfte, melodische Herangehensweise an die Musik und eine klare Absage an eine verspielte, augenzwinkernde Haltung. Vor diesem Hintergrund wird Antithesis zu einem Album, das fünfzig Jahren Punk und vierzig Jahren Black Metal Respekt zollt – das musikalische Äquivalent eines Punks mit Irokesenschnitt, der gegen einen Kerl in Leichenfarbe kämpft.

Hinzu kommen Gastauftritte der Black-Metal-Urgesteine Sakis Tolis von Rotting Christ und Hoest von Taake, und Antithesis erscheint als eine Art Statement: Ein nihilistischer musikalischer Ausbruch, der die Moral über Bord wirft und die Aggression bejubelt, während er gleichzeitig den Fuß zum Mitwippen zwingt.

Black Void sind:

Jostein Thomassen – Gitarren

Tobias Øymo Solbakk – Schlagzeug

Lars Are Nedland – Gesang und Bass

Mehr Infos:

https://www.facebook.com/BlackWhiteVoid

https://twitter.com/BlackVoid_Band

https://blckvod.bandcamp.com/