Motorjesus: kündigen „Streets Of Fire“ Tour 2025 an

Im Herbst 2025 zünden Motorjesus den Turbo und gehen mit ihrer Streets Of Fire Tour auf große Fahrt durch die Rock- und Metal-Clubs Deutschlands! Nach dem Charterfolg von Hellbreaker (Platz 20 der Deutschen Albumcharts) und zahlreichen Festivalauftritten melden sich die fünf Rheinländer mit einem neuen Studioalbum zurück – bereit, die Bühnen mit Vollgas und geballter Live-Energie zu zerlegen.

Unterstützt werden Motorjesus bei zahlreichen Terminen von Lost Sanctuary, dem Bremer Heavy Metal Kommando um Gitarrist und Sänger Dan Gaube (Ex-Monument). Ihr neuer Longplayer Harbinger Of Chaos liefert eine druckvolle Mischung aus klassischem Heavy Metal und modernem Thrashgroove – ein perfekter Begleiter für das kraftvolle Rock’n’Roll-Paket dieser Tour!

Ob verschwitzte Clubshow oder Festivalbühne – Hauptsache die Fäuste gehen nach oben und das Gaspedal wird bis zum Anschlag durchgetreten. Kommt mit auf die Streets Of Fire Tour und erlebt Motorjesus live und laut!

Motorjesus – Streets Of Fire Tour 2025

05.09. Leipzig – Hellraiser (Support: Lost Sanctuary)

06.09. Bremen – Tower (Support: Lost Sanctuary)

12.09. Marienmünster – Rock n Revel (No Support)

13.09. Herford – Kulturwerk (Support: Lost Sanctuary)

20.09. PV Rocks Open Air (No Support)

26.09. Magdeburg – Factory (Support: tba)

27.09. Göttingen – Exil (Support: Huckleberries Wildest Dream)

03./04.10. Geiselwind – Monster Festival (No Support)

17.10. tba

18.10. Übach-Palenberg – Outbaix 2.0 (Support: Scornage)

24.10. Rheine – Hypothalamus (Support: Lost Sanctuary)

31.10. Viersen – Rockschicht (Support: Lost Sanctuary)

07.11. Essen – Turock (Support: Lost Sanctuary)

08.11. Waldbronn – Soundcheck One (Support: Lost Sanctuary)

21.11. Cham – LA Eventhalle (Support: Lost Sanctuary)

22.11. Siegburg – Kubana (Support: Lost Sanctuary)

28.11. Wegberg – Zur alten Post (Support: The Hellboys)

29.11. Düsseldorf – Pitcher (Support: tba / No Support)

05.12. Hannover – Lux (Support: Lost Sanctuary)

06.12. Hamburg – Headcrash (Support: Lost Sanctuary)

12.12. München – Backstage (Support: SpitFire)

13.12. Frankfurt – Nachtleben (Support: V8Wankers)

Weitere Motorjesus Livetermine 2025:

28.02. Krefeld – Kulturrampe

15.03. Nordhorn – Grafschafter Metalfest

31.03. Paderborn – Kultur Werkstatt

02.05. Andernach – JUZ

17.05. Reichenbach – Die Halle

30.05. Dunstelkingen – Heavy Days

27.06. Viveiro (ES) – Resurrection Fest

11.07. Dannewerk – Open Air

18.07. Loiching – Open Air Weigendorf

19.07. Schöningen – Fiebig Open Air

09.08. Basel (CH) – Biker Days

12.09. Marienmünster – Rock n Revel

Album & Single: Streets Of Fire erscheint am 13. Juni 2025

Bereits veröffentlicht wurde die erste Single Somewhere From Beyond – ein kraftvoller Opener mit 80s-Flair, produziert von Metal-Ikone Dan Swanö (Opeth, Dissection, Edge Of Sanity).

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: