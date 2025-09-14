Mors Principium Est: gehen neuem Studioalbum “Darkness Inivisible“ mit “All Life Is Evil” entschlossen entgegen

Während sie mit großen Schritten den Untiefen von Darkness Invisible entgegengehen, lassen die finnischen Melodic-Death-Metal-Legenden Mors Principium Est mit ihrer neuen Single All Life Is Evil noch einmal gewaltig aufhorchen. Musikalisch auf majestätische Weise auf einen imaginären Abgrund zumarschierend, stammt der Song zugleich von ihrer neunten Studioscheibe, die am 26. September 2025 via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music auf den Markt kommen wird.

Kompromisslos finster und von feinen Melodien durchzogen, treiben Mors Principium Est ihren charakteristischen Sound mit All Life Is Evil einmal mehr auf die Spitze. Der Track entfesselt einen unerbittlichen Sturm apokalyptischer Riffs, eindringlicher Gitarrenleads und lyrischen Nihilismus’. All Life Is Evil setzt ein klares Zeichen: In der Welt dieser Finnen gehen Schönheit und Brutalität Hand in Hand.

„All Life Is Evil handelt davon, dem Abgrund ohne zu zögern ins Auge zu blicken. Das Stück ist pur und unglaublich roh und beruht auf den Elementen, die MPE ausmachen: Härte, Melodie und absolute Überzeugung. Wir wollten einfach einen Song schreiben, der keinen Raum für Kompromisse lässt“, betont die Band.

Weitere Infos zu Mors Principium Est und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

