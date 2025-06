Mors Principium Est: stellen überragende neue Single ‘Monuments’ auf

Die Melodic-Death-Ikonen Mors Principium Est brechen mit ihrer neuen Single Monuments über die Welt herein, die den zweiten erbarmungslosen, finster-melodischen Vorboten ihres neunten Studioalbums namens Darkness Invisible darstellt. Der Track besitzt alle Eigenschaften, um ein wahrer Dauerbrenner in der Metal-Welt zu werden und wertet das reiche musikalische Erbe der Band auf, deren zehn aktuell beliebtesten Spotify-Tracks allein über 24 Million Streams vorweisen können. Zeit für einen neuen Meilenstein!

Der Veröffentlichung von Darkness Invisible, die für den 26. September 2025 via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music angekündigt wurde, fiebern Metalheads in aller Welt schon seit geraumer Zeit entgegen. Aufgenommen in den finnischen Ansa Studios, wurde die Scheibe von Jens Bogren (Mix) und Tony Lindgren (Mastering) in den Fascination Street Studios (Schweden) abgerundet. Darkness Invisible steckt MPE-typisch voller rasiermesserscharfer Riffs, dramatischer Orchestrationen, melancholischer Harmonien und unglaublich rhythmischer Präzisionsarbeit und wird einmal mehr von Ville Viljanens unverwechselbarem Gesang gekrönt wird – dieses Mal jedoch in einem bombastischeren und emotional dynamischeren Soundgewand.

Mors Principium Est live:

23.08.2025 PT Pindelo dos Milagres – Milagre Metaleiro

05.10.2025 TR Istanbul – IF Performance Hall Beşiktaş